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Vince 2-0, poi subisce tre gol in nove minuti: serata da incubo per Cannavaro

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(Adnkronos) –
Una serata da incubo per Fabio Cannavaro. L’ex difensore e capitano azzurro, oggi ct dell’Uzbekistan, ha subito una rimonta choc dalla Russia nell’amichevole giocata ieri. La squadra allenata da Cannavaro si ritrovava in vantaggio per 2-0 a venti minuti dalla fine, ma in soli nove minuti ha subito tre gol e la rimonta che ha decretato la vittoria russa. 

L’Uzbekistan aveva trovato il vantaggio dopo soli cinque minuti con l’autorete di Melekhin e il raddoppio grazie al gol di Karimov. Quando la Nazionale asiatica sembrava avere in mano la partita però l’ex Atalanta Miranchuk, entrato dalla panchina, segna al 70′ e riapre tutto. 

Qui inizia la rimonta russa, che si completa poi con altri due gol proprio di Miranchuk, a segno al 75′ e al 79′. Una tripletta che ribalta il risultato in soli nove minuti e regala un finale amaro a Cannavaro. 

 

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Pubblicato il 13 Novembre 2026

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