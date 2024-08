Vimercate, 67enne muore schiacciato da balla di fieno

(Adnkronos) – Un uomo di 67 anni oggi pomeriggio è stato trovato morto, schiacciato da una balla di fieno di circa 800 chili, a Vimercate, in provincia di Monza e Brianza. L'incidente è avvenuto intorno alle 16.30 in un'azienda agricola nella frazione Velasca. Lo fa sapere l'azienda regionale di emergenza urgenza della Lombardia, intervenuta con automedica e ambulanza, insieme a vigili del fuoco, forze dell'ordine e tecnici dell'Ats. Per il 67enne però non c'è stato nulla da fare e i sanitari ne hanno solo potuto constatare il decesso sul posto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Agosto 2024