Villasimius, incendio oggi minaccia spiaggia: bagnanti in fuga

(Adnkronos) – Incendio a Villasimius, in Sardegna, e bagnanti in fuga dalla spiaggia oggi 27 luglio. I vigili del fuoco rendono noto che sono in corso interventi per un incendio di vegetazione che minaccia la spiaggia di Punta Molentis: squadre, elicottero e 2 Canadair lavorano dal primo pomeriggio per contenere le fiamme, alimentate dal forte vento di maestrale. Sui social, i video mostrano la fuga dei bagnanti dalla spiaggia, mentre si alzano colonne di fumo nero dalla vegetazione in fiamme. La spiaggia, una delle perle della Sardegna, come ricordano alcuni utenti sui social è a numero chiuso. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Luglio 2025