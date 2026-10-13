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Villarreal, rapina a mano armata in casa per Gulacsi: salta il Napoli

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(Adnkronos) – Shock prima di Villarreal-Napoli. Nella mattinata di oggi, martedì 13 ottobre, il portiere della squadra spagnola, avversaria degli azzurri in Champions League, Peter Gulacsi ha subito una rapina a mano armata in casa, mentre si trovava nell’abitazione insieme alla moglie e ai suoi due figli. 

Nessuno è rimasto ferito, ma il portiere ungherese è attualmente ancora sotto shock, come comunicato dal Villarreal, e non giocherà quindi contro il Napoli a causa del forte trauma emotivo subito. 

 

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Pubblicato il 13 Ottobre 2026

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