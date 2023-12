Villaggio di Babbo Natale a Carpino

A Carpino, nell’ambito del cartellone degli eventi natalizi “A Natale puoi..”, apre il Villaggio di Babbo Natale: sabato 16 dicembre a partire dalle ore 17.30 in Piazza del Popolo, organizzato e realizzato da I Matti di Notte events, promosso e patrocinato dal Sindaco Di Brina e dall’amministrazione comunale con la collaborazione della Pro Loco.

Per i bambini e i ragazzi verrà allestita un’area divertimento, completa di gonfiabili, musica, zucchero filato e mascotte. “Sarà un’esperienza indimenticabile. “Abbiamo previsto una bella varietà di gonfiabili per fali saltare, scivolare e ridere senza sosta” – fa sapere il Sindaco Dr. Rocco Di Brina – “E non dimentichiamoci dello zucchero filato, la delizia dolce più apprezzata che conquista i cuori di tutti. Ma la vera sorpresa saranno le mascotte che renderanno questa serata ancora più magica!”

Sempre in Piazza del Popolo, a partire dalle 20.30, Christmas Live Show con Miky Sepalone e Angela Piaf in concerto. Uno spettacolo musicale unico e coinvolgente con successi internazionali del Natale e arrangiamenti inediti ideati dai musicisti della band. Sulle note di White Christmas, Jingle bell rock, So this is Christmas, Silent night, A Natale puoi, Rockin Around the Christmas Tree, Hallelujah, Holly jolly Christmas, Santa Claus is coming to town, Have yourself a merry little Christmas, Holy night, Last Christmas, Feliz Navidad si svolgerà la seconda parte della serata.



Pubblicato il 13 Dicembre 2023