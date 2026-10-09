VIII congresso nazionale tributaristi, eletti per acclamazione presidenza e Consiglio nazionale ﻿

(Adnkronos) – All’VIII Congresso nazionale Int 'Io tributarist' 1996-2026' a 30 anni dall’idea fondativa dell’Istituto nazionale tributaristi, eletti per acclamazione presidenza e Consiglio nazionale per il triennio 2026-2029. I delegati congressuali hanno così premiato e condiviso la linea politico finanziaria associativa del triennio 2023-2026, una continuità con ampie visioni per il futuro che sarà portata avanti dal nuovo Consiglio nazionale così composto: Riccardo Alemanno presidente, Giorgio Del Ghingaro vice presidente vicario, Giuseppe Zambon vice presidente, Salvatore Cuomo vice presidente, Edoardo G. Boccalini segretario; consiglieri: Claudio Barbieri, Davide Codello, Claudio Collaviti Mezzanel, Paola De Maio, Alessandro Della Marra, Alfredo Giampaoli, Piergiorgio Mansanta, Stefania Mazza, Tiziana Pucciarmati, Monica Tedeschi; Consiglieri aggiunti: Carmelo Arena, Andrea Cartosio, Francesco Giorgio, Giuseppina Mangione e Luca Ermanno Tironi. “Ringrazio i delegati congressuali per questa dimostrazione di fiducia e di condivisione degli ideali, dei valori e degli obiettivi dell’Istituto nazionale tributaristi” ha dichiarato il presidente Riccardo Alemanno che aggiunge: “il nuovo Consiglio nazionale, come indicato nella lista 'Impegno per l’Int', è composto da professionisti capaci e con una profonda esperienza della politica associativa, ai quali si aggiungono tre nuovi componenti di indiscussa capacità professionale e che da anni condividono il percorso associativo dell’Int. Il nuovo Consiglio nazionale, di cui ringrazio tutti i componenti per l’impegno assunto, rappresenta una perfetta continuità operativa per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e una granitica coesione sulle azioni da attuare, sempre contraddistinte dallo ‘stile Int’ che ha permesso di costruire una credibilità reputazionale nel confronto con le Istituzioni e nell’accompagnare migliaia di tributariste e tributaristi nella quotidianità del lavoro degli studi professionali. Primo impegno del nuovo Consiglio nazionale sarà quello di presentare proposte emendative alla Legge di Bilancio, proposte che sono state annunciate durante l’assise congressuale e che hanno avuto il consenso dei Delegati congressuali e l’attenzione degli ospiti istituzionali”. Alemanno, in relazione ai suoi 30 di presidenza, nel 1996 come presidente del Comitato promotore e dal 1997 presidente nazionale Int ha affermato : “Trenta anni sono un lungo periodo e nei giorni scorsi un’amica giornalista mi ha chiesto se non fossi stanco del peso di questo incarico, le ho risposto che il mio entusiasmo è immutato e che le tante difficoltà incontrate, non hanno fatto che rafforzare le mie convinzioni sulla necessità di modernizzare il settore professionale. Se a questo si aggiunge il valore umano delle tante persone conosciute durante questo lungo percorso, anche di quelle con le quali si avevano e si hanno visioni differenti, e la gratitudine più volte dimostrata da colleghe e colleghi, allora posso affermare che non può esserci stanchezza nell’essere presidente dell’Int, ma solo nuova energia e la convinzione di aver fatto 30 anni fa, la giusta scelta”.

—lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Ottobre 2026