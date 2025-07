Vignaioli indipendenti: Gianni Mauriello nuovo delegato Fivi per la Puglia

La Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti (FIVI) ha eletto Gianni Mauriello a nuovo delegato per la regione Puglia. Mauriello, 40 anni, titolare della cantina Casa Primis a Stornarella, in provincia di Foggia, guiderà la sezione pugliese, che conta attualmente 41 aziende iscritte, di cui 10 in Capitanata.

Enologo e viticoltore con 19 anni di esperienza, Gianni Mauriello è un profondo conoscitore del settore. Diplomato presso l’istituto agrario di Locorotondo, ha affinato le sue competenze curando personalmente ogni fase della produzione vinicola nella sua azienda.

“Essere un vignaiolo Indipendente FIVI – ha dichiarato Mauriello – significa dedicarsi con passione a ogni fase della produzione del vino, dalla coltivazione delle vigne all’imbottigliamento, garantendo qualità e autenticità. Il nostro impegno è valorizzare il territorio, preservando la tradizione e promuovendo la sostenibilità. Ogni bottiglia nasce esclusivamente dalle nostre uve e offre vini unici, espressione autentica del nostro terroir.”I vice-delegati eletti sono, invece, la lucerina Antonietta Casiero (Cantine Juvara), Marianna Annio (Pietraventosa) da Gioia del Colle e Fabio Zullo (Masseria Masciullo) da Mesagne.

La FIVI, nata nel 2008, è un’associazione di categoria che tutela la figura del vignaiolo, rappresentandola presso le istituzioni e promuovendone le specificità. Con circa 1.800 soci a livello nazionale, la Federazione dialoga attivamente con il Ministero dell’Agricoltura, le Regioni e le istituzioni comunitarie di Bruxelles tramite la CEVI – Confederazione Europea dei Vignaioli Indipendenti. La FIVI contribuisce attivamente alle politiche di sviluppo rurale, proponendo misure economiche e normative legislative a favore dei Vignaioli e dell’intero sistema vitivinicolo italiano.L’elezione di Gianni Mauriello rafforza la presenza della FIVI in Puglia, regione di grande tradizione vinicola, con l’obiettivo di continuare a promuovere i valori di autenticità, qualità e sostenibilità che contraddistinguono i vignaioli indipendenti.



Pubblicato il 9 Luglio 2025