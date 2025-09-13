Vigili del fuoco, a Foggia arrivano 17 unità

Sono 17 i vigili del fuoco che prenderanno servizio nei prossimi giorni nel comando provinciale di Foggia. Né da notizia il deputato Foggiano Giandonato La Salandra sottolineando che “con l’assegnazione di 17 nuovi Vigili del Fuoco alla provincia di Foggia, viene data una risposta concreta a un’esigenza fortemente sentita da cittadini e amministrazioni locali. Si tratta di una misura che conferma la volontà del Governo di rafforzare le strutture operative nei territori, specialmente in realtà come la Capitanata, che richiedono una presenza sempre più incisiva e qualificata dello Stato in termini di sicurezza, prevenzione e soccorso pubblico”. “Un ringraziamento particolare – conclude La Salandra – va al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e al Sottosegretario Emanuele Prisco, per l’attenzione costante verso i territori e per il lavoro costante al fine di rafforzare la macchina dello Stato anche nei comparti più delicati”.



Pubblicato il 13 Settembre 2025