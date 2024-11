Vigile travolto a Roma, decorso regolare ma condizioni rimangono gravi

(Adnkronos) – Rimangono gravi le condizioni di Daniele Virgili, il 25enne agente della polizia locale di Roma Capitale travolto nella serata di mercoledì da un'auto guidata da un carabiniere del Ros risultato positivo all'alcol test. Nonostante il decorso sia regolare, la prognosi riservata, ma soprattutto, il ragazzo non sarebbe ancora fuori pericolo. I medici dell'ospedale San Camillo, dove il giovane è ricoverato nel reparto di terapia intensiva, hanno sospeso questa mattina la sedazione e la ventilazione meccanica. Il ragazzo, che nell'incidente ha perso la gamba sinistra, è in contatto con l'ambiente e in grado di relazionarsi con i familiari. Regolare anche il decorso post operatorio dell'altra gamba, la destra, operata e salvata dai medici. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Novembre 2024