Attualità

Vigilanza Rai, decima fumata nera su voto presidenza

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Decima fumata nera in commissione di Vigilanza per il voto sulla presidenza Rai. Anche questa mattina, nella seduta plenaria convocata per le 8, la maggioranza non si è presentata facendo mancare il numero legale. Presenti solo le opposizioni con Dolores Bevilacqua per il MoVimento 5 Stelle, Maria Elena Boschi per Italia viva e Stefano Graziano per il Pd.  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 17 Settembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Omicidio Kirk, formalizzati 7 capi di accusa contro Tyler Robinson: sarà chiesta pena morte

14 minuti fa

Quando torna in campo Sinner? Dai tornei in Cina alla Coppa Davis, come si chiuderà il 2025 di Jannik

37 minuti fa

Ferrovie, Rixi: “In piano da 300 miliardi grandi progetti ma anche opere per vita quotidiana”

57 minuti fa

Ferrovie, 300 miliardi di investimenti per far muovere l’Italia

59 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio