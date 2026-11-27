“Parliamo del lavoro che il Gse sta facendo a fianco dei Comuni italiani perché è necessario che i funzionari comunali siano informati e formati sui meccanismi della transizione energetica”. Sono le parole di Vinicio Mosè Vigilante, amministratore delegato del Gse – Gestore dei servizi energetici, durante la consegna del Premio Vivi 2026 – Territori vivibili per la transizione energetica. La cerimonia si è svolta in occasione della 43ª Assemblea annuale Anci a Verona.



Pubblicato il 27 Novembre 2026