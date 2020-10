Vietato lo stazionamento nel fine settimana nelle zone della movida

Da oggi e fino ‪al 13 novembre 2020 è vietato lo stazionamento per le persone, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, dalle ore ‪21 e fino ‪alle ore 2 del giorno successivo, nelle zone centrali di Foggia dove si concentra la movida. E’ quanto stabilito dal primo cittadino Franco Landella dopo dell’aumento dei contagi da Covid-19 in città. Ad oggi – scrive in una nota il comune – si contano 432 persone positive, di cui 123 ricoverate al Policlinico Riuniti ed il resto domiciliati.Sarà dunque vietato stazionare in via Dante, Largo degli Scopari, via Duomo, piazza Del Lago, piazza Pericle Felici, piazza De Sanctis, piazza Mercato, piazza Martiri Triestini, piazza Cesare Battisti, via Oberdan, piazza Padre Pio e piazza De Gasperi. La violazione sarà punita con una multa da 400 a 1000 euro. “Non si tratta di una decisione per limitare la libertà ma piuttosto un invito ad adottare un maggiore senso di responsabilità, limitando, ove possibile, gli spostamenti, ed evitare in questo modo il rischio di contagiare le persone più vulnerabili”, commenta il primo cittadino che non esclude l’ipotesi di ampliare le zone di restrizione. Il sindaco di Foggia formula un appello ai giovani: “Non si tratta di una decisione per limitare la libertà ma piuttosto un invito ad adottare un maggiore senso di responsabilità, limitando, ove possibile, gli spostamenti, ed evitare in questo modo il rischio di contagiare le persone più vulnerabili.

Le aree interessate dal provvedimento, individuate di concerto con la Questura, sono quelle in cui sono stati eseguiti dei controlli negli scorsi fine settimana. Ma stiamo valutando l’ipotesi di ampliare l’ordinanza alle zone limitrofe come corso Garibaldi (da via Duomo a corso Vittorio Emanuele II), via Lanza, corso vittorio Emanuele II, piazza Federico II e via Arpi (tratto tra piazza Baldassarre al museo civico)”.

130mila dosi di vaccini antinfluenzali già distribuite in provincia di Foggia

E’ partita in tutta la Puglia la distribuzione dei vaccini antinfluenzali ai medici di medicina generale e ai pediatri. Per tutta la regione è stato aggiudicato l’acquisto di 2,1 milioni di dosi. Nel capoluogo pugliese la distribuzione è partita ieri: l’Asl Bari ha incaricato una piattaforma logistica dotata di celle frigorifere e di veicoli per la consegna diretta negli studi dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta delle prime dosi.

È iniziata anche la vaccinazione degli operatori sanitari e degli incaricati di pubblico servizio. Le prime dosi sono state distribuite ai medici di Medicina generale che operano al quartiere San Paolo di Bari, riforniti del 40% dei quantitativi richiesti. Già a partire da oggi, ed entro 4- 5 giorni, sarà consegnato il resto delle 450mila dosi di vaccino previste per i medici di Medicina generale e per i pediatri. Per i medici che ne facciano richiesta, c’è inoltre la possibilità di rivolgersi direttamente al distributore, previo accordo con il Dipartimento di prevenzione.

Anche la Asl Lecce lunedì scorso ha iniziato la distribuzione tramite i distretti di oltre 280mila dosi; a Brindisi sono state distribuite 50mila dosi; 130mila sono le dosi già distribuite in provincia di Foggia. Nella BAT sono state consegnate 30mila dosi. Distribuzione in corso anche a Taranto. “Non c’è nessun ritardo nell’avvio della campagna di vaccinazioni antifluenzale – spiega l’assessore alle Politiche della Salute, Pierluigi Lopalco – fine ottobre è il momento giusto per l’avvio della campagna vaccinale. Rispetto agli scorsi anni abbiamo deciso di anticipare perché ci aspettiamo un maggiore afflusso di utenti da vaccinare e nelle Asl le procedure di distribuzione sono state già avviate. Già dall’inizio di ottobre abbiamo iniziato a vaccinare gli operatori sanitari e di pubblica utilità. Abbiamo acquistato vaccini per chiunque ne abbia bisogno: non c’è bisogno di fare corse o di avere fretta”.

