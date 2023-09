Viesturs rinuncia al record degli Ottomila: “E’ stato Messner il primo a scalarli tutti”

(Adnkronos) – "Credo davvero che Reinhold Messner sia stato il primo a scalare tutti i 14 Ottomila e che questo debba essere riconosciuto". A scriverlo in un post su Instagram è Edmund Viesturs, che di fatto rinuncia così a essere lui il re degli Ottomila metri. Secondo il Guinness World Records 2024 non sarebbe Messner il primo alpinista ad aver scalato tutte le 14 vette sopra gli 8mila metri senza ossigeno, ma l’americano Viesturs che ha compiuto l'impresa tra il 18 maggio 1989 e il 12 maggio 2005.

Ma secondo l'americano non ci sono dubbi sul fatto che Messner abbia "aperto la strada, non solo nello stile, ma anche fisicamente e psicologicamente, scalando senza ossigeno supplementare". "Altri scalatori, come me, hanno potuto seguire le sue orme, grazie alla sua ispirazione. L'elenco originale dei 14 scalatori di vette di 8000 metri, come l'ho sempre conosciuto, è ancora quello che considero veritiero. Credo che Messner e gli altri abbiano fatto del loro meglio per scalare queste cime fino alle vere vette, al meglio delle loro possibilità, date le condizioni in cui si trovavano. Non credo che nessuno di questi alpinisti volesse essere disonesto. Scalare le montagne è un viaggio personale, e non dovrebbe essere una questione di essere su una lista o di stabilire dei record", si legge ancora nel post. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



