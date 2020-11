“Vieste, il faro di Sant’Eufemia”: il VI volume della collana “Fari dell’Adriatico”

Si terrà il 4 novembre alle 16.30, in live webinar, la presentazione del VI volume della collana “Fari dell’Adriatico” dal titolo “Vieste, il faro di Sant’Eufemia”. Per seguire la diretta streaming dell’evento è necessario collegarsi al link Google Meet: https://meet.google.com/wte-ynih-zav.

La collana ‘Fari dell’Adriatico’, a cura di Giuseppe Carlone e Nicola Martinelli, è un progetto editoriale promosso dall’Unità di Ricerca del Dicar – Politecnico di Bari (Network di Ricerca Cammino dei Fari Italiani) e dal Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del territorio della Regione Puglia. L’iniziativa editoriale ha un forte orientamento progettuale e costituisce un’attività di sostegno alle istituzioni pubbliche che intendono attuare politiche di valorizzazione di un patrimonio a un tempo infrastrutturale, architettonico e paesaggistico. I volumi danno voce al progetto della Regione Puglia per la valorizzazione sostenibile e la tutela attiva del patrimonio naturale e culturale dell’area adriatica meridionale.

L’obiettivo è sviluppare un modello sostenibile di riuso e sviluppo del patrimonio costituito dai fari, affascinanti sentinelle dei mari, come già è stato fatto in molte aree europee, coniugando la loro funzione storica all’accoglienza della domanda turistica e alla tutela e alla valorizzazione come “beni culturali”. In Italia il tema dei fari ha finalmente meritato l’attenzione e il confronto in seno alle istituzioni di ricerca e di governo del territorio.Il 28 settembre 2018 presso la Fiera del Levante (Bari) si è tenuto il Primo Convegno Nazionale per un Cammino dei Fari italiani e gli atti del convegno sono stati pubblicati nel 2019 sempre dalla Adda Editore.

