Vieste e le pietre del dolore

Tre sono le formazioni rocciose di Vieste passate alla storia tra verità e leggenda, nessuna di esse, purtroppo in modo lieto. Ad accomunarle è il dolore. Cominciamo da quella le cui vicissitudini sono documentabili. La Chianca Amara consiste in un affioramento roccioso presente nel borgo antico. Lì nel 1554, a seguito di un blitz di pirati turchi al comando di Dragut Rais vennero decapitati cinquemila viestani giudicati senza valore sul mercato degli schiavi, a fronte di settemila deportati (ma si tratta di numeri da prendere con le pinze). La seconda pietra del dolore di Vieste, e qui entriamo nella leggenda, è il faraglione in calcare bianco chiamato Pizzomunno (in dialetto locale : “pezzo di mondo”) ; vedi immagine. Una leggenda popolare datata al XV secolo ha come protagonisti due innamorati, il giovane pescatore Pizzomunno e una bellissima ragazza di nome Cristalda. Il pescatore, seppur ammaliato dalle sirene quando usciva in mare ogni notte, si innamorò di Cristalda e, una volta ricambiato, le giurò eterna fedeltà. Le sirene, stizzite per il fatto di non riuscire a farlo cadere in tentazione, una notte emersero e trascinarono la fanciulla sul fondo del mare, incatenandola. Devastato dalla rabbia e dal dolore, il giovane si pietrificò trasformandosi in faraglione. Sempre secondo il racconto, ogni cento anni, il 15 agosto, Cristalda riemerge dagli abissi mentre Pizzomunno ritorna in forma umana, e per una notte i due tornano ad amarsi. Restando ancora alla leggenda, la terza pietra del dolore consiste nella falesia su cui si affacciava sull’Adriatico il quartiere ebraico dell’antica Vieste. La fiaba di Angelina è stata ripresa dalla penna di Antonio Fazzini, scrittore viestano che nell’Ottocento la diede alle stampe sotto forma di racconto ; la storia, intitolata ‘La suicida del Gargano’ apparve sul periodico napoletano ‘Poliorama Pittoresco’. Essa racconta di Angelina, l’unica figlia del Barone di Vieste, la quale, pur amata da tutti per bellezza e nobiltà d’animo, era profondamente infelice. Ciò perché il padre, intendendo darla in sposa ad un pari rango, ostacolava la relazione di Angelina con Arrigo, un giovane valoroso, ma di modesti natali, comandante della guarnigione di Vieste. Fin qui siamo nello stereotipo dell’amore negato, dell’innocente di turno, dell’eroe sfortunato e dell’immancabile cattivaccio. Un ‘cast’ che promette quasi sempre un lieto fine. Con la leggenda di Angelina, invece, le cose vanno al contrario : Un giorno fu avvistata in avvicinamento una flotta saracena. Prontamente Arrigo e i suoi uomini presero il mare per andare incontro al nemico. Nessuno fece ritorno. Tempo dopo, un pellegrino reduce dalla Terrasanta riferì che, sconfitti in battaglia, Arrigo e i suoi uomini erano stati fatti prigionieri e deportati in Oriente. Là, rinnegato il credo cristiano per abbracciare l’Islam, avevano sposato donne arabe. Straziata, Angelina si precipitò dall’alto della Falesia, oggi detta Pietra Dell’Innamorata. Ma proprio quel giorno Arrigo e i suoi uomini fecero rientro. Quando il condottiero seppe di Angelina, scomparve per sempre. Si dice che a notte lo spettro di un uomo vestito da pellegrino pianga davanti alla tomba di Angelina…

Italo Interesse



Pubblicato il 7 Novembre 2026