Videosorveglianza, monitoraggio continuo del territorio con 270 telecamere

Il Comando di Polizia Locale del Comune di Foggia dispone da oggi di una nuova centrale operativa, moderna, tecnologicamente avanzata e pienamente operativa. La struttura permetterà un monitoraggio continuo del territorio cittadino, integrando sistemi di videosorveglianza, gestione degli interventi e coordinamento in tempo reale tra la centrale e le pattuglie operative sul campo. Una rete di 270 telecamere distribuite nei punti nevralgici della città costituisce la colonna vertebrale del sistema, attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno. “Questa non è una semplice inaugurazione o un taglio del nastro di circostanza – ha dichiarato la sindaca Maria Aida Episcopo -. È qualcosa di più, uno sguardo concreto e costante sulla nostra città, sui nostri cittadini, sulle famiglie, sui più giovani. Uno sguardo professionale, tecnico e scientificamente orientato, che non ha nulla di invasivo o intrusivo, ma che rappresenta una presenza istituzionale discreta e vigile a tutela di tutti. Sono davvero soddisfatta di questo risultato, perché la sicurezza di una comunità passa anche attraverso la capacità di dotarsi degli strumenti giusti. Un traguardo reso possibile grazie all’impegno corale di tante persone e a un sistema di finanziamenti che ha saputo combinare risorse nazionali, regionali e comunali per trasformare una visione in realtà”.

L’assessora alla Polizia Locale Daniela Patano ha illustrato nel dettaglio le caratteristiche della nuova struttura, mettendo in evidenza come l’innovazione tecnologica non sia un fine in sé, ma uno strumento pensato per rendere più rapida ed efficace la risposta operativa degli agenti sul territorio.

“Ci siamo dotati di un centro operativo moderno e tecnologicamente all’avanguardia, pensato per rendere il lavoro dei nostri agenti più rapido ed efficace. Il cuore del sistema è un software che consente uno scambio continuo e immediato di informazioni tra la centrale e gli operatori sul campo: in pochi istanti è possibile conoscere il numero di veicoli presenti in un’area, il colore e il tipo di autovettura, e molto altro ancora. A questo si aggiunge il supporto del drone, uno strumento prezioso per le situazioni che richiedono un monitoraggio aereo rapido e preciso. Il risultato è una centrale operativa capace di vedere di più, sapere di più e intervenire meglio, per garantire una città sempre più sicura”.

L’assessore alla Sicurezza e Legalità Giulio De Santis ha inquadrato l’inaugurazione all’interno di una strategia più ampia, che vede Foggia impegnata in un percorso di ammodernamento dei sistemi di sicurezza urbana aperto a ulteriori sviluppi, a partire dall’integrazione con l’intelligenza artificiale.

“Possiamo definirlo il cuore pulsante di un sistema di videosorveglianza che negli ultimi anni è cresciuto in modo significativo, arrivando a coprire con i suoi 270 occhi digitali i punti più strategici della città. Ogni passo compiuto in questa direzione rafforza la capacità dell’amministrazione di garantire sicurezza ai cittadini in modo sempre più efficace e capillare. Ma non ci fermiamo qui: il prossimo obiettivo è integrare questa infrastruttura con i sistemi di intelligenza artificiale, per passare da un controllo reattivo a una prevenzione sempre più anticipatoria. Foggia sta percorrendo questa strada con determinazione e visione”.

L’impatto concreto sull’organizzazione del servizio e sul messaggio che questa rappresenta per la comunità cittadina, chiamata a percepire in modo tangibile il rafforzamento della presenza istituzionale sul territorio, sono gli elementi che ha messo in evidenza il comandante del Corpo Vincenzo Manzo.

“La nuova centrale operativa ci permette di fare un salto di qualità su più fronti, dal monitoraggio del territorio con maggiore capillarità e all’ottimizzazione dei tempi di intervento delle pattuglie fino a offrire alla città un servizio più efficiente e reattivo. Gli impianti di videosorveglianza, attivi senza interruzione per 24 ore al giorno e 365 giorni l’anno, svolgono una doppia funzione fondamentale, perché scoraggiano comportamenti illeciti attraverso la loro sola presenza e forniscono elementi preziosi nelle attività di indagine quando si verifica un episodio. Un segnale concreto di sicurezza che questa amministrazione vuole dare ai cittadini di Foggia”.



Pubblicato il 22 Aprile 2026