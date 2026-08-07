Videosorveglianza, 183 nuove telecamere presidieranno la zona Asi

L’area industriale dell’Incoronata entra nella rete della videosorveglianza cittadina con 183 nuovi apparati, tra telecamere ad alta definizione e dispositivi per la lettura automatica delle targhe. È il risultato dell’accordo sottoscritto tra il Comune di Foggia e il Consorzio per l’Area di sviluppo industriale, che consentirà alla Polizia Locale di accedere alle immagini del nuovo impianto attraverso profili dedicati per le attività di controllo del territorio e di sicurezza urbana.

Il sistema, realizzato dal Consorzio Asi grazie ai finanziamenti del Programma operativo nazionale Legalità, comprende 158 telecamere e 25 dispositivi per la lettura automatica delle targhe collegati alla banca dati nazionale del Ministero dell’Interno. I nuovi apparati si aggiungono alle 265 telecamere già presenti nella rete comunale e trasmettono immagini in alta definizione attraverso una rete di ponti radio collegata a tre sale operative, due ospitate nella Questura e una presso il Comune. Le immagini potranno essere conservate per 72 ore secondo quanto previsto dall’accordo.

L’intesa arriva all’indomani dell’approvazione, da parte della Giunta comunale, dell’atto di indirizzo che definisce la futura evoluzione del sistema di videosorveglianza urbana. Il documento fissa l’obiettivo di raggiungere una copertura di una telecamera ogni cento abitanti, destina 100 mila euro alla progettazione della rete e stabilisce che tutti i futuri interventi su strade, piazze e marciapiedi prevedano la posa dei cavidotti per la fibra ottica, così da ridurre i costi dei successivi ampliamenti. I due provvedimenti rientrano, come spiegato dall’assessore Antonio De Santis, in un unico progetto di sviluppo della sicurezza urbana.

Finora il Comune ha destinato alla videosorveglianza oltre 3 milioni di euro tra fondi PON, risorse ministeriali e altri finanziamenti, ai quali si aggiunge l’investimento di circa 1,6 milioni sostenuto dal Consorzio Asi. Sono inoltre già programmate altre 271 telecamere, alcune delle quali entreranno in funzione da settembre, mentre le restanti saranno attivate tra febbraio e marzo del prossimo anno, portando la rete cittadina a 719 apparati complessivi. “Un numero elevatissimo di telecamere, tutte di altissima qualità, tecnologia e di ultimissima generazione – il commento della sindaca Episcopo -.

Oggi siamo in un contesto che ci dà molte speranze per il futuro, perché anche qui il presidio della sicurezza è fondamentale. Ringrazio il Consorzio ASI per la collaborazione e la Polizia Locale per il lavoro che svolge ogni giorno, anche nella gestione dei supporti tecnologici di videosorveglianza, una sinergia istituzionale che è la vera forza di questo progetto e che rende l’area più sicura. Un luogo sicuro attrae nuovi investimenti, ed è anche per questo che stiamo programmando un ampliamento della zona industriale, un segnale di fiducia per chi guarda a Foggia da fuori, perché nuovi insediamenti significano nuova economia, nuovi posti di lavoro e nuove opportunità di sviluppo per tutta la città”.

“L’ASI – dichiara il presidente De Paolis – opera sul territorio come ente pubblico economico. È importante ricordare che questi sono fondi del PON Legalità del Ministero dell’Interno, messi in campo per rendere il territorio più attrattivo e più sicuro per le imprese, comprese quelle che arrivano da fuori regione e non conoscono direttamente questa realtà.

Con la consegna di questa infrastruttura le istituzioni ribadiscono di lavorare in sinergia per tutelare chi produce, chi lavora e i cittadini che vivono quotidianamente questo territorio. Basti pensare che nell’agglomerato industriale lavorano attualmente circa 3.000 persone, per la maggior parte famiglie foggiane, e che l’area è frequentata anche da chi si reca nei centri commerciali della zona. Fin dall’inizio l’impiego di questi fondi è stato deciso e coordinato insieme alle forze dell’ordine, con Prefettura, Comune di Foggia e Questura che hanno lavorato fianco a fianco nella progettazione dell’intervento”.

“Più telecamere abbiamo sul territorio, maggiore è la capacità di supportare le attività investigative e, di conseguenza, aumenta anche il numero dei fascicoli giudiziari aperti – evidenzia il commissario Basile -. Nel solo 2026, ad oggi, nel mese di agosto, abbiamo già svolto 334 attività di indagine, un dato ancora più significativo se si considera che la Questura dispone ormai di un collegamento diretto al sistema e molte richieste non transitano più attraverso la Polizia Locale.

Penso a un grave incidente stradale avvenuto circa due mesi fa, nel quale un pedone è stato investito e grazie agli impianti di videosorveglianza attualmente installati siamo riusciti a individuare il conducente responsabile in appena sei ore. O il caso di un soggetto che aveva incendiato alcuni cassonetti per la raccolta dei rifiuti, in quell’occasione siamo stati ancora più rapidi, nel giro di tre ore siamo riusciti a identificarlo e a raggiungerlo presso la sua abitazione. Le soluzioni di ultima generazione consentono di lavorare con una rapidità e un livello di precisione impensabili fino a pochi anni fa, tra il 70 e l’80 per cento delle attività investigative supportate dalla videosorveglianza si conclude con l’identificazione del responsabile”.

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Pubblicato il 7 Agosto 2026