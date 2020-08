Vico del Gargano si dà appuntamento in Piazzetta del Conte

“Il miracolo rinascimentale” e il poema “Sulla mia vita”: l’Estate Vichese si appresta a vivere altri due eventi culturali di grande interesse. Domenica 16 agosto, alle ore 21.30, Piazzetta del Conte ospiterà “Il miracolo rinascimentale”, una conversazione con Anna Maria Cotugno, del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia, attorno a temi e protagonisti del Rinascimento, il più grande movimento letterario, artistico e scientifico della storia dell’umanità che ha avuto l’Italia come centro propulsore. Lunedì 17 agosto, alle ore 21.30, a cura di Nicola Angelicchio, Piazzetta del Conte risuonerà al ritmo dei versi che compongono il poema in nove canti “Sulla mia vita” di Nicola Di Monte: il poema sarà presentato da Francesco Saggese e Grazia D’Altilia, con l’intermezzo di brevi commenti e riflessioni. Interpreti dei versi saranno Nicola e Francesca Angelicchio, Barbara Massaroti, Maria Santina Cilenti e Paola Mugnaini con musiche curate da Leo Lazz.

Sabato 22 agosto, a cura di Giuseppe Maratea, un appuntamento dedicato alla figura di Francesco Maratea: “Una vita per il giornalismo”. Sabato 29 agosto, Terry Marcantonio, giornalista di Sky Italia presenterà il suo libro intitolato “Lo scultore di nuvole” dialogando con Massimo Montagano.

“Siamo soddisfatti di come stia procedendo il programma dell’Estate Vichese”, ha dichiarato Rita Selvaggio, assessore alla Cultura del Comune di Vico del Gargano. “Gli eventi che si sono svolti e quelli che si svolgeranno fino alla fine di agosto sono pensati per garantire la sicurezza anche in un periodo così particolare come quello che stiamo vivendo. La presentazione dei libri e la valorizzazione degli spazi pubblici all’aperto sono forse la maniera migliore per tornare a godersi le piazze, mantenendo un comportamento prudente che risponde alle necessità del distanziamento ma dà anche una risposta alla volontà di far tornare a vivere i nostri centri storici, accogliendo chi viene da fuori e mostrando quanto di bello può offrire il nostro patrimonio storico e architettonico”. “Ringraziamo tutte le persone e le associazioni che stanno collaborando”, ha aggiunto il sindaco di Vico del Gargano, Michele Sementino. “L’Estate Vichese 2020 trae forza anche dalle collaborazioni con le realtà del tessuto associativo, culturale e imprenditoriale di Vico del Gargano”, ha concluso il sindaco.

