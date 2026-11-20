La risata come strumento per affrontare le difficoltà, imparare a sorridere anche di sé stessi e ritrovare quella leggerezza profonda di cui scriveva Italo Calvino nelle sue “Lezioni americane” è il tema dei cinque incontri in programma a Vico del Gargano, dove il pubblico dell’Auditorium Lanzetta, con particolare attenzione ai giovani, avrà la possibilità di confrontarsi con alcuni dei volti più conosciuti dello spettacolo italiano: Leonardo Manera, Giovanni Esposito, Nando Paone, Paola Quattrini, Maria Gifuni e Daniele Sanduzzi. Ragazze e ragazzi potranno dialogare direttamente con gli artisti, porre domande e scoprire i meccanismi dell’umorismo, anche nelle sue componenti più intime e personali. Il progetto “Lezioni di comicità” è una delle principali novità della quinta edizione del Festival del Teatro Popolare del Gargano, presentata a Foggia nella Sala della Ruota di Palazzo Dogana. “La sezione del ‘teatro tematico’, quest’anno, è dedicata alla comicità”, ha spiegato il direttore artistico Giuseppe Aguiari. “Più specificamente, l’abbiamo centrata sui giovani, sulla necessità che ragazze e ragazzi possano esprimere la loro energia vitale anche attraverso la leggerezza profonda e liberatoria della risata, sorridendo anche di sé stessi, delle difficoltà spesso imposte da una società chiusa e sorda verso le loro aspirazioni e le loro idee”. I superospiti che terranno le loro lezioni di comicità dialogheranno con i ragazzi di alcune comunità educative che operano in provincia di Foggia. Si tratta di adolescenti impegnati in un percorso importante e impegnativo per superare tante difficoltà che hanno incontrato già dai primi anni della loro vita”.

La quinta edizione del Festival si svolgerà dal 9 gennaio al 14 marzo 2027, offrendo 16 spettacoli, cinque eventi speciali e una prima nazionale, “L’orso”, con Maria Gifuni e Daniele Sanduzzi. A concorrere per il Premio per il miglior gruppo teatrale in gara saranno 5 compagnie: Alter Ego (Lucera-FG), Hurricane (Andria), Quanta brava gente (Grottaglie-TA), Imprevisti e Probabilità (Formia-LT) e Compagnia dei Teatranti (Bisceglie).Fuori concorso, nella sezione ospiti, saliranno sul palco la Compagnia Comica Salernitana, Mario Perrotta con “Nel blu” e il suo spettacolo-celebrazione di Domenico Modugno, Dandy Danno e Diva G e, infine, la compagnia vichese ‘Ncvò Cappà Nsciaun organizzatrice del Festival. Dal 17 gennaio al 7 marzo, sempre di domenica, ci saranno i cinque eventi speciali con “Lezioni di comicità” e gli spettacoli di alcuni dei più grandi artisti contemporanei della risata italiana: Leonardo Manera, Giovanni Esposito, Nando Paone, Paola Quattrini, Maria Gifuni e Daniele Sanduzzi.

All’organizzazione della quinta edizione ha contribuito direttamente anche il Comune di Vico del Gargano, che ha confermato il proprio sostegno a una manifestazione cresciuta negli anni per partecipazione del pubblico e rilievo culturale. Il Festival gode inoltre del patrocinio di Regione Puglia, Provincia di Foggia, Parco del Gargano, Università di Foggia, Federazione Italiana del Teatro e delle Arti, Camera Minorile di Capitanata e Pro Loco. “Il teatro insegna ai ragazzi a mettersi nei panni degli altri, è una palestra relazionale ed emotiva importantissima. Il nostro Festival è cresciuto moltissimo e noi continueremo a sostenerlo”, ha dichiarato Raffaele Sciscio, sindaco di Vico del Gargano. “Dietro questa rassegna c’è una missione educativa e sociale di grande rilievo, una leva che fa crescere tutta la Comunità”, ha aggiunto Rita Selvaggio, assessore alla Cultura di Vico del Gargano. “Siamo al 100% con le iniziative che promuovono lo sviluppo sociale e la crescita del territorio”, ha detto Raffaele Di Mauro, commissario del Parco Nazionale del Gargano.

Floriana Conte, professoressa dell’Università di Foggia: “In collaborazione con il Festival, l’Università di Foggia porta a Vico del Gargano una prima nazionale con due attori bravissimi e giovanissimi: Maria Gifuni e Daniele Sanduzzi. È l’inizio di una collaborazione che, in coerenza con la Terza Missione dell’Ateneo, costruisce progetti culturali importanti con il territorio e per il territorio”. L’avvocata Anna Lucia Celentano, presidente della Camera Minorile di Capitanata: “Abbiamo aperto il progetto di Lezioni di Comicità alle comunità educative. L’obiettivo è promuovere nei ragazzi la consapevolezza del linguaggio comico e teatrale come strumento di espressione personale e di relazione con gli altri. Il progetto prevede un momento di spettacolo comico-teatrale e uno spazio di dialogo guidato tra artista, ragazzi e rappresentanti della Camera Minorile, per riflettere sui contenuti emersi, sul linguaggio utilizzato e sui messaggi educativi, nonché eventuali domande dei ragazzi, raccolte anche preventivamente durante gli incontri”.



Pubblicato il 20 Novembre 2026