Vico, Biblioteca Civica e Info Point pienamente fruibili

Dopo i lavori delle scorse settimane, sono stati risistemati i locali della Biblioteca Civica e, con essi, l’area del Museo Archeologico e i circa 100 quadri donati negli anni da diversi e importanti artisti. I dipinti sono stati ricollocati alle pareti, i libri che erano stati momentaneamente custoditi all’interno degli scatoli ora hanno ritrovato la loro naturale collocazione e sono nuovamente fruibili. E’ di nuovo interamente fruibile anche lo spazio museale dedicato alle illustrazioni informative e ai reperti della Necropoli di Monte Pucci.

Il lavoro di risistemazione è quasi del tutto completato e sarà definitivamente ultimato dopo il 14 febbraio. “E’ stato fatto un lavoro importante e necessario”, ha dichiarato Rita Selvaggio, assessore comunale alla Cultura. “Davide Rinaldi e Francesco Pupillo, anche con l’aiuto dei percettori di reddito di cittadinanza, si sono adoperati per ripristinare condizioni di piena e regolare fruibilità della Biblioteca, della Pinacoteca e del Museo”, ha aggiunto Rita Selvaggio.

Dall’11 al 14 febbraio, nei giorni dedicati alla Festa di San Valentino, l’Info Point – solitamente ospitato all’interno della Biblioteca Civica – verrà allestito in via San Giuseppe, per dare informazioni ai turisti, e sarà attivo dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 20.

Dall’11 al 14 febbraio, la Biblioteca sarà aperta soltanto il pomeriggio di lunedì 13 febbraio, con orario dalle ore 15 alle ore 19.30. All’esterno, però, ci sarà un cartello che fornirà indicazioni e recapiti telefonici per quanti vogliano visitare Biblioteca, Museo Archeologico e Pinacoteca contattando il personale addetto. Anche l’Info Point darà informazioni rispetto alla possibilità di accesso e di visita alla struttura nei giorni e negli orari in cui è prevista la chiusura.

“La Biblioteca Civica Giuseppe Del Viscio è un luogo storico e un punto di riferimento culturale importante per Vico del Gargano”, ha dichiarato il sindaco Michele Sementino. “La collocazione e le attività dell’Info Point, oggetto di un progetto del Comune di Vico del Gargano finanziato dalla Regione Puglia, nelle scorse settimane ha comportato un parziale riassetto e una diversa modulazione degli spazi. L’intervento di risistemazione fatto in questi giorni ha restituito condizioni di piena fruibilità a una struttura per noi molto importante”.

Condividi sui Social!