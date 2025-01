Vico, al via il Festival del Teatro Popolare del Gargano

Inizia nel segno del teatro il 2025 di Vico del Gargano. Sabato 11 e domenica 12 gennaio, infatti, prenderà il via la terza edizione del Festival del Teatro Popolare del Gargano. La prima compagnia a calcare il palco dell’Auditorium comunale Lanzetta è di Napoli: “Quelli che…il teatro” porteranno in scena “Cornuti & Contenti”, una commedia di Marco Lanzuise, con battute e scambi esilaranti, un intreccio pieno di equivoci e colpi di scena, con personaggi, dialoghi e costumi preparati nei minimi dettagli. Sul palco, Angela Russo, Peppe Miccio, Giampietro Ianneo, Marilù Armani, Mario Arienzo, attrici e attori con anni di esperienza nel teatro popolare. “Cornuti & Contenti” sarà portata in scena sia sabato 11 che domenica 12 gennaio 2025. Si tratta del primo di 12 spettacoli teatrali che, fino al 3 marzo, faranno risuonare di risate l’auditorium Lanzetta di Vico del Gargano. Complessivamente, durante tutta la stagione, si esibiranno nove compagnie provenienti da tutto il Centro-Sud; circa 100 tra attori, registi e artisti sul palco e dietro le quinte: sono questi i numeri della terza edizione del Festival del Teatro Popolare del Gargano, evento ideato e organizzato dall’APS ‘Ncvò Cappà ‘Nsciaun”, col sostegno dell’Amministrazione Comunale di Vico del Gargano e il patrocinio dell’ente Provincia di Foggia e della Federazione Italiana Teatro Amatori. Ticket di abbonamento e biglietti d’ingresso sono acquistabili a Vico del Gargano (Tabaccheria Angelicchio, Tabaccheria Pupo, Tabaccheria Lory), Peschici (Colpi di testa Parrucchiera), Ischitella (New Sistem Parrucchiera), Rodi Garganico (Tabaccheria da Vincenzo), Cagnano Varano (Autoscuola Colapinto), Carpino (Proloco), e San Nicandro Garganico (Tabaccheria del corso).



Pubblicato il 10 Gennaio 2025