Vicenzaoro September sold out, trend e business nel rinnovato quartiere fieristico di Ieg

(Adnkronos) – Vicenzaoro September, dal 4 all'8 settembre prossimi, è ancora sold out nel quartiere fieristico di Italian Exhibition Group che svelerà il nuovo Padiglione 2. Vero e proprio crocevia del quartiere, da lì il business si irradia verso tutte le community merceologiche, tecnologie comprese. Il Jewellery Boutique Show di Ieg ha raggiunto gli obiettivi di business di manifestazione e si prepara a mostrare al mercato il legame strategico tra creatività e innovazione tecnologica con la presenza del T.Gold, da un lato, e con la nuova edizione del report The Jewellery Trendbook 2028+, curato da Trendvision Jewellery + Forecasting, l’osservatorio indipendente di Vicenzaoro diretto da Paola De Luca. "La manifattura orafa resta competitiva grazie alle tecnologie, che giocano un ruolo decisivo, però, lungo tutta la catena del valore; sino al design. Dei brand di gioielleria e oreficeria espositori a Vicenzaoro possiamo dire che ognuno lavora con almeno uno dei macchinari esposti al T.Gold", dichiara Matteo Farsura, a capo della divisione Jewellery & Fashion di IEG. Negli stessi giorni di manifestazione, CIBJO, la Confederazione mondiale della gioielleria presieduta da Gaetano Cavalieri, terrà in fiera a Vicenza il congresso del suo Centenario. Cinque le trasformazioni strutturali che ridefiniscono il modo in cui il gioiello viene concepito, prodotto, collezionato e valorizzato, secondo Trendvision. L'uso di materiali naturali porta a un lusso più tattile: dalla madreperla ai materiali fossili, al corallo e persino resine innovative vengono sempre più spesso combinati con metalli preziosi, gemme eccezionali, grazie alle tecnologie più avanzate. Heritage come giacimento di ispirazione per le maison che reinterpretano collezioni storiche, alimentando, così, il valore del gioiello come bene d'investimento. La modularità, che permette di mescolare stili e materiali e che fa del gioiello un vero e proprio guardaroba. Il dialogo tra culture del gioiello diverse, che contribuisce a rendere il monile una stratificazione di stili e significati anziché un oggetto unico. La biforcazione netta dell'utilizzo dei diamanti: lab-grown d'impatto per la moda, i naturali come investimento in pezzi di alta gioielleria da tramandarsi di generazione in generazione. Tendenze che i buyer esteri e i media potranno esplorare sia attraverso le collezioni autunno-inverno in esposizione, sia durante la presentazione del Jewellery Trendbook 2028+. Vicenzaoro è per l’industry globale The Jewellery Boutique Show. Alta selezione nei brand, offerta di altissima qualità, ne fanno un punto di riferimento per gli operatori di tutto il mondo. Questa boutique mostrerà il suo nuovo Padiglione 2 e un riordino della percorribilità degli spazi espositivi. Costruito nel centro del quartiere fieristico di IEG a Vicenza, l’infrastruttura ospiterà al pianterreno e al primo piano la community Creation con la più completa offerta di manifattura orafa italiana e internazionale: produzioni white-label, componenti e semi-lavorati, montature e chiusure. Al primo piano espongono le aziende della community Expression per il packaging e il visual merchandising, vetrine e arredi per le gioiellerie. Dal cuore del quartiere si potrà accedere al Padiglione 6 e di lì al 7 dove l’alta gioielleria made in Italy e internazionale è riunita nella community Icon; oppure verso il Padiglione 3 (e relativi piani) per le pietre preziose, diamanti e perle della community Essence; altrettanto agevolmente i visitatori si potranno spostare verso il Padiglione 1 per le community Look della gioielleria contemporanea e per l’orologeria di Time. Infine, sempre dal Padiglione 2, accesso diretto al Padiglione 4 che ora ospiterà per due edizioni all’anno il T.Gold dedicato alle tecnologie di filiera. A partire da questa edizione, IEG realizza così il disegno che vede “tutta la filiera sotto lo stesso tetto”. Con la community Creation che si sposta nel nuovo Padiglione 2, ecco che il Padiglione 4 è pronto ad accogliere il salone parallelo T.Gold, fiore all’occhiello distintivo di Vicenzaoro. Saranno 170 le aziende espositrici, italiane ed estere, che con questa nuova collocazione in Fiera rafforzano la connessione tra tecnologia, produzione e design sino all’utilizzo innovativo e sostenibile della materia prima. Manifattura additiva, microfusioni, lavorazioni di alta precisione, recupero di metalli preziosi sono le aree dove le aziende italiane, tedesche, svizzere, statunitensi e asiatiche mostrano a Vicenza le eccellenze del settore in un frangente storico che vede l’instabilità del prezzo delle commodity come il fattore decisivo su cui mantenere la competitività sui mercati e la tecnologia come alleata della creatività dei designer. Il mercato del gioiello e dell’orologio vintage ha casa a Vicenza. Nella Hall 8.1, cui il pubblico b2c accede liberamente con la scala mobile all’ingresso Ovest della Fiera, torna dal 4 al 7 settembre VO Vintage, marketplace con i migliori dealer di gioielleria dalla fine dell’Ottocento agli anni Ottanta del secolo scorso. Pezzi da sogno e brand iconici per il secondo polso. Saranno, per questa edizione, 29 i gioiellieri, sia italiani che esteri, e 23 i rivenditori di orologi; con una conferma firmata Spangaro & Co., che torna a Vicenza per l’anteprima esclusiva della celebre asta-evento "The One". I maggiori esperti di lancette arricchiranno l’esposizione con eventi di alta cultura orologiera. Ingresso gratuito, previa registrazione su vovintage.com/it, dove si trova il programma completo.

—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Luglio 2026