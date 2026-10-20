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Vicenza, bimbo di 3 anni muore in casa per arresto cardiaco sotto gli occhi della madre

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(Adnkronos) – Un bambino di 3 anni è morto stamane, poco prima di mezzogiorno, nella sua casa di Cassola (Vicenza). La probabile causa è un improvviso arresto cardiaco di cui la mamma si è resa conto soltanto dopo. A dare l’allarme è stata la stessa madre del piccolo, quando si è accorta che il suo bambino non respirava più. Sul posto il Suem 118 ha inviato un’ambulanza da Bassano del Grappa, un’automedica da Crespano del Grappa e l’elicottero da Treviso. Nonostante l’imponente dispiegamento di uomini e mezzi e tutti i tentativi di rianimazione praticati, i sanitari hanno dovuto dichiarare il piccolo deceduto. Sul posto anche i carabinieri di Cassola per gli accertamenti del caso. 

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Pubblicato il 20 Ottobre 2026

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