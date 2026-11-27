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Stava giocando con i fratellini nel parco quando è inciampato in una radice e, nel tentativo di attutire la caduta, ha appoggiato la mano destra a terra. Ma invece del terreno ha trovato due massi di cemento, tra i quali è rimasto incastrato il mignolo. Il dito, quasi completamente staccato e sanguinante, è stato poi sottoposto a un intervento chirurgico all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, che non ha potuto evitare la semi-amputazione.

Per quell’incidente, avvenuto il 22 maggio 2023 nel parco giochi ‘Le Coccinelle’, in via Petri, nella zona della Migliarina, il Comune di Viareggio è stato condannato in primo grado a risarcire la famiglia con una somma superiore ai 30mila euro, comprensiva delle spese legali. La notizia è riportata oggi dal quotidiano ‘Il Tirreno’.

Il bambino aveva appena tre anni. Quel giorno si trovava nell’area verde insieme alla madre e ai fratellini. Secondo la ricostruzione riportata nell’atto di citazione, dopo essere inciampato in una radice, aveva cercato di proteggersi dalla caduta mettendo avanti la mano destra. Ma tra l’erba erano nascosti materiali di risulta, tra cui un pesante blocco di cemento armato con ciottoli e bordi irregolari e taglienti, oltre a un altro elemento tondeggiante contenente una porzione di palo di ferro verniciato di giallo.

La pressione della mano del piccolo avrebbe provocato lo slittamento del masso, imprigionando il mignolo tra i due blocchi. Le conseguenze furono gravissime: una ferita circolare da sguantamento e la frattura del dito. Trasportato al Meyer, il bambino venne operato e dimesso il 24 maggio con la diagnosi di “amputazione subtotale V dito mano destra a livello della falange intermedia in seguito a trauma da schiacciamento”.

La dinamica, come scrive ‘Il Tirreno’, è stata confermata anche dalle testimonianze raccolte durante il procedimento. Una persona presente nel parco ha raccontato di aver visto il bambino inciampare nelle radici di un albero e mettere istintivamente la mano davanti a sé per attutire la caduta. «Invece di trovare il terreno ha trovato due grandi massi di cemento e sassi di quelli che si usano nei cantieri edilizi che erano stati abbandonati nell’erba dentro la recinzione del parco giochi», ha riferito.

Un’altra testimone ha descritto il momento in cui il dito è rimasto schiacciato tra i materiali: “La manina del bimbo ha fatto slittare due pezzi di calcinaccio ed è rimasto imprigionato e schiacciato il dito mignolo della mano destra”. La stessa donna ha ricordato le urla e il pianto del piccolo: “Il bambino gridava e piangeva per il dolore e lo spavento e ho visto che il dito gli pendeva quasi completamente staccato dal resto della manina”.

Nel giudizio il Comune aveva sostenuto che l’incidente fosse riconducibile anche a una mancata vigilanza della madre. Una tesi respinta dal giudice del Tribunale di Lucca, Anna Martelli, che ha attribuito l’evento esclusivamente alla presenza del materiale pericoloso nell’area giochi. Esclusa dunque la cosiddetta ‘culpa in vigilando’ della madre: la donna stava seguendo il figlio mentre giocava con i fratellini e, secondo il giudice, la presenza di radici scoperte non le imponeva di impedirgli di correre. Quelle irregolarità del terreno, infatti, potevano al massimo provocare cadute ordinarie, non la perdita di un dito. A determinare il drammatico incidente, secondo la sentenza, è stata invece la presenza di materiali pericolosi nascosti nell’erba, che ha innescato «una catena causale» non prevedibile. Da qui la responsabilità del Comune per non aver rimosso i blocchi e gli altri detriti da un parco destinato ai giochi dei bambini e la conseguente condanna al risarcimento dei danni.

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Pubblicato il 27 Novembre 2026