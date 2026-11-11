Viale Giotto, 27 anni dopo la ferita di Foggia non si è rimarginata

Ricorre oggi il 27esimo anniversario del crollo del palazzo in viale Giotto a Foggia, avvenuto alle 3.12 dell’11 novembre del 1999, in cui persero la vita 67 persone. Nel pomeriggio ieri si è svolto un momento di raccoglimento e preghiera con la benedizione e deposizione di una corona di alloro nel Parco della Memoria, in viale Giotto, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose e del presidente del comitato parenti delle vittime del crollo, Mimmo Caldarulo, che quella notte perse il fratello, la cognata e due nipoti. “È come un nastro che si riavvolge – ha detto Caldarulo – Come tornare indietro nel tempo. Ci sono attimi che vivi intensamente, come quella notte, quei giorni. Ed è brutto. Il dolore non si dimentica”.

“Un dolore fresco, freschissimo che non passerà mai. Ecco, l’inconscio collettivo di questa città, purtroppo, si ferma un 11 novembre di 27 anni fa. E quel lutto è oggi ancora cocente e ancora dolorosissimo – ha detto la sindaca Maria Aida Episcopo – Ovviamente, va l’affetto, la solidarietà, la fraterna vicinanza alle famiglie delle vittime che hanno purtroppo condotto una vita con delle assenze insopportabili e ingiustificate. Che questo sia sempre di monitorare a chi lavora nella cosa pubblica, anche per la sicurezza di beni immobili, sia privati ​​o pubblici che siano, sempre la stessa coscienza deve ispirare tutte le mani che lavorano per i beni essenziali della collettività”. Questa mattina è prevista la cerimonia di benedizione e ricordo presso la cappella dedicata alle vittime all’interno del cimitero comunale.



Pubblicato il 11 Novembre 2026