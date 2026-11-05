Viale della Repubblica, nuovi spazi verdi lungo il Tratturo Foggia-Ofanto

La Giunta comunale di Foggia ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di nuovi spazi verdi lungo il Tratturo Foggia-Ofanto, in via della Repubblica. L’intervento rientra nella Strategia Urbana Territoriale del Polo Foggia-Ordona-San Severo, già approvata dalla Regione Puglia, ed è inserito nel Programma regionale FESR-FSE 2021-2027, Priorità 2 “Economia Verde”, Azione 2.13, dedicata alle infrastrutture verdi e alle soluzioni basate sulla natura in ambito urbano e periurbano. L’obiettivo è riqualificare viale della Repubblica e le aree circostanti, migliorando la qualità ambientale e la sicurezza urbana e valorizzando il patrimonio storico e paesaggistico legato all’antico percorso tratturale. Sul fronte culturale, la Giunta ha approvato la co-organizzazione e un contributo alle spese per la sesta edizione della Sagra del Pancotto e Vino, proposta dalla Pro Loco Foggia. Via libera anche al sostegno economico e alla concessione gratuita del Teatro Giordano per TEDxFoggia, dal titolo “The Big Leap”, promosso dall’associazione culturale Amici del TEDX Innovation Center. Lo stesso teatro sarà inoltre messo gratuitamente a disposizione della Questura di Foggia per la presentazione del calendario della Polizia di Stato e per la rappresentazione del musical “La principessa Sissi”, nell’ambito della campagna nazionale della Fondazione Telethon. Sono stati inoltre approvati l’atto di indirizzo e l’avvio formale delle procedure per il Patto di gemellaggio tra le città di Foggia, Jesi e Palermo nel nome di Federico II, e l’approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Foggia e il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia per l’espletamento dell’attività formativa curriculare di Clinica Legale in Innovazione Digitale e Consulenza Giuridica per la Pubblica Amministrazione e per l’ospitalità di studenti presso i servizi delle aree comunali. Per lo sport, via libera alla co-organizzazione della fase nazionale della 22esima edizione della Foggia Winter Baseball League. Per quanto riguarda l’istituzione dell’Agenzia sociale per l’affitto (risorse assegnate alla Regione Puglia nel 2020, rimaste finora inutilizzate e che tornano a disposizione dei Comuni), sono state approvate le finalità, le funzioni essenziali e la definizione degli indirizzi per la successiva individuazione delle modalità di gestione.



Pubblicato il 5 Novembre 2026