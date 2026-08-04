Viaggiare leggeri? Ci pensa Poste Italiane con ‘Poste Delivery Web

(Adnkronos) – Poste Italiane ha pensato a chi vuole viaggiare libero dai bagagli e preferisce far recapitare le proprie valigie direttamente nel luogo di villeggiatura, con il servizio Poste Delivery Web. Con Poste Delivery Web si possono infatti spedire bagagli e pacchi fino a 70 kg in Italia e 30 kg all’estero, scegliendo di farli ritirare da casa, da un indirizzo diverso, da un ufficio postale o da un punto di ritiro della rete Punto Poste. La spedizione si può creare e acquistare online dal sito web poste.it o dall’App P di Poste Italiane, per un’esperienza semplice e veloce. Una ulteriore opzione è rappresentata dall’acquisto attraverso il Borsellino Spedizioni che consente, tramite credito ricaricato, di velocizzare il pagamento e di risparmiare: per ogni ricarica è riconosciuto fino al 15% di bonus, da utilizzare da subito per acquistare spedizioni. (VIDEO) Il servizio offre il monitoraggio dello stato della spedizione, dalla partenza fino all'arrivo a destinazione, sul sito poste.it o App P di Poste Italiane. Basta inserire il numero di tracking sul 'Cerca Spedizione' o attivare le notifiche via e-mail o sms. Per chi vuole viaggiare comodo non ci sono più scuse. Tanti italiani e non solo scelgono la libertà delle vacanze 'on the road': chi in sella alla moto per percorrere lunghe distanze nella natura, chi sgusciando con lo scooter nelle viuzze di suggestivi paesini o chi ancora preferisce il silenzio e la pedalata della bicicletta. È a tutti loro che Poste Italiane offre il servizio 2ruotExpress, una comoda iniziativa per spedire moto, scooter o bici in Italia e a Barcellona. I clienti possono poi ritirare i loro mezzi a due ruote approfittando della celerità di Sda, il corriere espresso di Poste Italiane per il trasporto dei veicoli a motore o pedali, e scegliendo il punto di ritiro più vicino tra le 90 filiali in Italia. I veicoli affidati al servizio 2ruotExpress sono assicurati contro incendio, furto e danneggiamenti. La motocicletta, lo scooter o la bicicletta viaggiano in totale sicurezza in speciali gabbie metalliche e con apposite cinghie di ancoraggio progettate per proteggere dagli urti. Un sistema di rilevazione satellitare ne consente inoltre il tracciamento in tempo reale per monitorare lo stato della spedizione. Il mittente deve semplicemente recarsi presso la sede Sda di partenza per assistere alle manovre di carico ed ancoraggio del mezzo all’interno dell’apposita gabbia.

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Pubblicato il 4 Agosto 2026