Cronaca

Via libera della Giunta alla nuova dislocazione dei cassonetti intelligenti

Raccolta rifiuti, individuate due macroaree di intervento

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Si apre una nuova fase per il servizio di igiene urbana. La Giunta comunale di Foggia ha approvato la proposta che definisce la distribuzione sul territorio dei cassonetti intelligenti e individua due macroaree operative, con l’obiettivo di rendere più efficace la raccolta differenziata e ottimizzare il sistema cittadino. L’intervento si inserisce nel percorso già avviato dal Comune nell’ambito dei finanziamenti PNRR destinati alla meccanizzazione della rete. La proposta distingue due ambiti.

La macroarea A sarà interessata dall’installazione dei contenitori intelligenti per la raccolta di prossimità delle principali frazioni: organico, secco indifferenziato, plastica e multimateriale, carta e cartone, oltre alle campane dedicate al vetro. La macroarea B resterà invece in una fase di approfondimento per l’eventuale introduzione del sistema porta a porta, con una gestione temporanea garantita da cassonetti stradali revisionati o sostituiti.Il provvedimento recepisce il lavoro tecnico svolto con A.M.I.U. Puglia S.p.A., il D.E.C. e l’Area Ambiente, che ha portato alla definizione della collocazione delle postazioni.

Nei prossimi giorni A.M.I.U. Puglia, in coordinamento con l’amministrazione comunale, predisporrà la programmazione operativa delle attività: tempi e modalità di conferimento, svuotamenti, distribuzione di tessere e account, oltre alla campagna informativa e all’avvio della fase transitoria. Le regole definitive saranno stabilite con una successiva ordinanza sindacale. “L’obiettivo – spiega l’assessora all’Ambiente Lucia Aprile – è accompagnare cittadini e utenze verso un sistema più moderno, ordinato e funzionale, con una distribuzione delle postazioni calibrata sulle caratteristiche urbane e sulle esigenze delle diverse zone della città”.

 


Pubblicato il 30 Aprile 2026

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