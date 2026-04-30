Via libera della Giunta alla nuova dislocazione dei cassonetti intelligenti

Si apre una nuova fase per il servizio di igiene urbana. La Giunta comunale di Foggia ha approvato la proposta che definisce la distribuzione sul territorio dei cassonetti intelligenti e individua due macroaree operative, con l’obiettivo di rendere più efficace la raccolta differenziata e ottimizzare il sistema cittadino. L’intervento si inserisce nel percorso già avviato dal Comune nell’ambito dei finanziamenti PNRR destinati alla meccanizzazione della rete. La proposta distingue due ambiti.

La macroarea A sarà interessata dall’installazione dei contenitori intelligenti per la raccolta di prossimità delle principali frazioni: organico, secco indifferenziato, plastica e multimateriale, carta e cartone, oltre alle campane dedicate al vetro. La macroarea B resterà invece in una fase di approfondimento per l’eventuale introduzione del sistema porta a porta, con una gestione temporanea garantita da cassonetti stradali revisionati o sostituiti.Il provvedimento recepisce il lavoro tecnico svolto con A.M.I.U. Puglia S.p.A., il D.E.C. e l’Area Ambiente, che ha portato alla definizione della collocazione delle postazioni.

Nei prossimi giorni A.M.I.U. Puglia, in coordinamento con l’amministrazione comunale, predisporrà la programmazione operativa delle attività: tempi e modalità di conferimento, svuotamenti, distribuzione di tessere e account, oltre alla campagna informativa e all’avvio della fase transitoria. Le regole definitive saranno stabilite con una successiva ordinanza sindacale. “L’obiettivo – spiega l’assessora all’Ambiente Lucia Aprile – è accompagnare cittadini e utenze verso un sistema più moderno, ordinato e funzionale, con una distribuzione delle postazioni calibrata sulle caratteristiche urbane e sulle esigenze delle diverse zone della città”.



Pubblicato il 30 Aprile 2026