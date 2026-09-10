Attualità

Via libera dalla Fifa per Romano, ora l’Italia può convocarlo

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Alessandro Romano è ufficialmente convocabile dalla Nazionale italiana.
La Fifa ha infatti comunicato il via libera al cambio di federazione del centrocampista del Cagliari, che non fa più parte dell’Asf, la Federazione Svizzera. Romano aveva rappresentato la nazionale elvetica in tutte le selezioni giovanili, fino ad arrivare all’Under 20. Ora, però, il suo percorso internazionale può proseguire in maglia azzurra, dopo che il ventenne cresciuto nelle giovanili della Roma ha manifestato in maniera definitiva la propria scelta e completato l’iter necessario per poter essere convocato a livello internazionale.La decisione della Federcalcio mondiale mette dunque la parola fine alla procedura burocratica. Romano è ora a tutti gli effetti a disposizione dell’Italia: la palla passa a Mancini.
 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 10 Settembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Alimentazione, Eichberg (Mimit): “Plasmon conferma valore settore agroalimentare italiano”

20 minuti fa

Aderenza in Hiv, online nuova sezione sito Viiv dedicato alla continuità di cura

57 minuti fa

Meloni alla riunione per Atreju e Schlein appena uscita da scuola, l’11 settembre nel ricordo dei leader politici

1 ora fa

Danimarca, divieto totale di cellulari nelle scuole: non si useranno neanche all’intervallo

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio