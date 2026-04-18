Via libera alla trattativa per evitare un maxi esborso

La Giunta Comunale ha autorizzato ufficialmente i legali dell’Ente, Ugo Patroni Griffi e Felice Eugenio Lorusso, di avviare contatti con la controparte per verificare la possibilità di chiudere la lite senza attendere l’esito definitivo del giudizio di appello per una definizione transattiva del contenzioso con per il fallimento Amica S.p.A.La chiusura di questa lite, che oggi rappresenta un debito potenziale stimato in circa , non è solo un atto di prudenza contabile, ma una necessità strategica. Attualmente, il Comune di Foggia tiene bloccati oltre nel fondo rischi contenzioso: risorse ingenti che giacciono inutilizzate a causa dell’incertezza dei giudizi pendenti. Definire transattivamente le tre cause attive significa eliminare il rischio di un default finanziario legato a condanne imprevedibili.Il via libera riguarda una fase “esplorativa e negoziale”, senza alcun vincolo immediato per l’amministrazione, che dovrà eventualmente approvare un accordo con un successivo atto.Alla base della decisione c’è la sentenza del Tribunale di Bari che, nel 2025, ha condannato il Comune di Foggia – in solido con altri soggetti – a risarcire la curatela del fallimento Amica con oltre 27 milioni di euro.



Pubblicato il 18 Aprile 2026