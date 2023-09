Via libera alla tangenziale di San Giovanni Rotondo, opera da 131 milioni

“Il Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, ha espresso parere favorevole con prescrizioni al progetto di relativo alla Strada statale 89 Garganica, terzo stralcio della SS 272, relativo alla realizzazione della tangenziale di San Giovanni Rotondo, opera del valore complessivo di circa 131 milioni e 400 mila euro circa. Il progetto prevede la realizzazione di un asse stradale di complessivi 6 chilometri circa, caratterizzato dalla presenza di 3 rotatorie, 4 viadotti e una galleria, in grado di superare le asperità rocciose del territorio e garantire una viabilità extraurbana sicura e utile a decongestionare il traffico in ingresso e uscita dalla cittadina che ospita il Santuario di Padre Pio e l’Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza”. “Siamo impegnati con tutte le istituzioni e con l’Anas per trovare i fondi necessari per finanziare un’opera importantissima, sia per il flusso di persone che, da ogni parte dell’Italia e del mondo, si recano a San Giovanni Rotondo per devozione o per necessità di salute, sia per la qualità della vita e delle attività quotidiane dei cittadini, dei lavoratori e degli imprenditori del territorio”, ha detto il vicepresidente della Regione Puglia e assessore alle Infrastrutture, Raffaele Piemontese.



Pubblicato il 8 Settembre 2023