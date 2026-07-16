Via libera ai progetti per Piazza Pavoncelli e Piazza Villani

La riqualificazione di piazza Pavoncelli e piazza Carlo Villani, l’aggiornamento delle regole per le occupazioni leggere di suolo pubblico e una serie di provvedimenti che spaziano dall’inclusione sociale alla legalità sono stati al centro della nuova seduta della Giunta comunale di Foggia, che ha approvato diversi atti destinati a incidere sulla programmazione urbanistica, sociale e amministrativa della città. Sul fronte della rigenerazione urbana è arrivato il via libera ai progetti di fattibilità tecnico-economica relativi agli interventi su piazza Pavoncelli e piazza Carlo Villani, entrambi candidati al Programma regionale Puglia Fesr-Fse+ 2021-2027 dedicato allo sviluppo territoriale e urbano. Per piazza Pavoncelli il progetto punta alla completa riqualificazione dello spazio pubblico attraverso un incremento della permeabilità del suolo, il potenziamento del verde e un miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza pedonale. Gli interventi previsti per piazza Carlo Villani mirano invece a restituire alla città uno spazio pubblico rinnovato e più fruibile, con opere sulle pavimentazioni, sugli arredi urbani, sull’illuminazione, sulle aree verdi e sui percorsi pedonali. La Giunta ha inoltre deciso di trasmettere al Consiglio comunale l’istanza presentata dalla Fondazione Monti Uniti per la realizzazione di una struttura di interesse pubblico destinata ad accogliere persone con disabilità visive pluriminorate, progetto finalizzato alla creazione di una comunità alloggio dedicata all’inclusione sociale. Tra i provvedimenti approvati in materia di welfare figura anche l’atto di indirizzo che consentirà di avviare un’indagine esplorativa per individuare immobili da destinare a interventi di integrazione socio-abitativa dei migranti, passaggio preliminare all’eventuale candidatura del Comune all’avviso regionale “Puglia Accogliente”, dedicato alla riqualificazione di immobili destinati a favorire percorsi di inclusione. Nel corso della seduta sono stati inoltre approvati il fac-simile della modulistica e i diritti di istruttoria per il rilascio dell’attestazione di inutilizzabilità dei veicoli sottoposti a fermo amministrativo ai fini della rottamazione, il progetto promosso dalla sottosezione foggiana dell’Associazione nazionale magistrati per la realizzazione di un murale dedicato alla legalità e il regolamento che disciplina le modalità di accesso e di attivazione della cosiddetta carriera alias. L’esecutivo comunale ha infine aggiornato le linee guida sulle occupazioni leggere di suolo pubblico, confermando l’impianto già adottato ed estendendo alcune possibilità soprattutto nelle aree interessate da interventi di rigenerazione urbana o da misure di contrasto alla desertificazione commerciale. Le nuove disposizioni, che continuano a escludere strutture fisse, pedane, opere murarie e altre installazioni permanenti, puntano a coniugare tutela dell’interesse pubblico e sicurezza con le esigenze delle attività commerciali, considerate un elemento importante per l’economia e la vitalità del centro urbano.



Pubblicato il 16 Luglio 2026