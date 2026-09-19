Via libera agli interventi nelle borgate di Incoronata e Segezia

La Giunta comunale ha approvato una delibera di indirizzo finalizzata alla realizzazione di due importanti interventi di manutenzione straordinaria a Borgo Incoronata e Borgo Segezia, nell’ambito dell’Accordo quadro per la manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi della Zona C, relativa alle strade extraurbane e alle borgate.

Si tratta di interventi attesi da tempo dalla cittadinanza e destinati a intervenire su tratti stradali, marciapiedi e spazi pubblici che presentano da anni condizioni manutentive particolarmente critiche, con buche, ammaloramenti e situazioni di degrado che costituiscono un’insidia per residenti e frequentatori dei due centri abitati.

A Borgo Incoronata saranno realizzati complessivamente oltre 3.000 metri quadrati di nuova pavimentazione stradale. In particolare, sarà completata e resa definitivamente fruibile la strada, da sempre priva di pavimentazione e rimasta incompleta e sterrata, che costituisce la prima traversa sulla destra per chi raggiunge il borgo dalla complanare della Strada Statale 16.

La nuova viabilità interesserà una superficie di circa 1.000 metri quadrati, per una lunghezza di circa 180 metri e una larghezza di 5,50 metri. La strada sarà fiancheggiata, sul lato degli edifici, da un nuovo marciapiede, mentre sul lato opposto sarà preservato e valorizzato il filare di alberi già esistente.

A questo intervento si aggiungerà il rifacimento, mediante fresatura e successiva stesa di nuovo asfalto, del tratto centrale di Via Don Orione, cuore del borgo e fronteggiato dalle principali attività commerciali, per un’estensione di circa 2.000 metri quadrati e una lunghezza di 200 m. L’intervento comprenderà inoltre la riqualificazione delle aree di fermata del Trasporto Pubblico Locale, la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale con l’individuazione degli stalli di sosta, compresi quelli riservati alle persone con disabilità, e il rifacimento delle strisce pedonali in corrispondenza di quattro attraversamenti.

Successivamente sarà avviato il cantiere di Borgo Segezia. Qui sarà interamente riqualificata la pavimentazione pedonale del marciapiede contermine della piazza centrale del borgo, per un’estensione di oltre 3.000 metri quadrati, con la realizzazione di sei nuovi attraversamenti pedonali e delle relative rampe per garantire l’accessibilità alle persone con disabilità.

Nell’ambito dello stesso intervento sarà interessata da lavori di manutenzione straordinaria anche la scalinata di ingresso della succursale della scuola Dante Alighieri, edificio storico prospiciente la piazza centrale del borgo. I lavori consentiranno di realizzare una rampa per favorire l’accesso alla scuola alle persone con disabilità in maniera comoda e integrata con l’ingresso ordinario degli alunni. La soluzione progettuale è già stata approvata dalla Soprintendenza competente, con una progettazione che tutela le caratteristiche estetiche dell’edificio e prevede finiture analoghe a quelle della scalinata esistente.

“La manutenzione straordinaria e la rigenerazione dello spazio pubblico non possono fermarsi al centro della città ma devono raggiungere anche le borgate, che rappresentano una parte importante della comunità foggiana”, dichiara la sindaca Maria Aida Episcopo. “Questi interventi nascono anche dall’ascolto delle numerose segnalazioni, doglianze e richieste che abbiamo raccolto nel corso degli incontri avuti nel tempo con i residenti. A Incoronata e Segezia interveniamo su situazioni che attendono da anni una risposta concreta, restituendo sicurezza, decoro e maggiore accessibilità a strade, marciapiedi e spazi di aggregazione. È un lavoro che vogliamo portare avanti con continuità, borgata dopo borgata, quartiere dopo quartiere”.

“Con gli interventi di manutenzione straordinaria stiamo affrontando in maniera diffusa molte delle situazioni che i cittadini segnalano da anni, intervenendo progressivamente su un patrimonio stradale e su uno spazio pubblico che hanno scontato troppo a lungo carenze manutentive”, sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Galasso. “L’Accordo quadro della Zona C ci consente di programmare e realizzare interventi anche nelle realtà extraurbane e nelle borgate, dando seguito alle esigenze che abbiamo raccolto sul territorio. Incoronata e Segezia sono due interventi importanti non soltanto per i numeri, ma soprattutto perché incidono concretamente sulla sicurezza della viabilità, sulla qualità degli spazi pubblici e sull’accessibilità. È un percorso di riqualificazione che procede passo dopo passo e che intendiamo proseguire con la stessa attenzione anche sulle altre criticità presenti sul territorio comunale».

Gli interventi nelle due borgate seguiranno temporalmente quelli attualmente in corso nell’ambito dell’Accordo quadro Zona C sulla SC21 per Borgo Cervaro, la cui pavimentazione sarà completata entro il mese corrente. Al termine delle lavorazioni sulla SC 21, le maestranze saranno trasferite a Borgo Incoronata per l’avvio dei lavori e, successivamente, a Borgo Segezia, secondo la programmazione definita.

L’obiettivo è quello di dare continuità all’azione di manutenzione straordinaria del territorio, intervenendo in modo progressivo sulle situazioni di maggiore criticità e accompagnando gli interventi sulla viabilità con azioni di riqualificazione, sicurezza, accessibilità e rigenerazione dello spazio pubblico.



Pubblicato il 19 Settembre 2026