Via Borrelli, approvata la riqualificazione green

Nuovo assetto urbano per via Nicolò Borrelli. Nell’ambito dell’Accordo quadro dedicato alle manutenzioni straordinarie di strade e marciapiedi della Zona A – Centro abitato Area Nord, la giunta comunale, su proposta dell’assessore all’Urbanistica, Lavori pubblici e Rigenerazione urbana Giuseppe Galasso, ha approvato il progetto che punta a trasformare completamente la strada risolvendo il problema delle radici invasive attraverso una nuova configurazione degli spazi pubblici caratterizzata da marciapiedi più ampi, un aumento delle alberature e più posti auto, eliminando lo spartitraffico ma conservando il doppio senso di circolazione. L’intervento su via Borrelli viene definito come una vera operazione di greening urbano che abbina l’incremento delle superfici verdi alla de-impermeabilizzazione del suolo. Gli alberi presenti passeranno infatti da 30 a 74, con un aumento del 146 per cento, mentre la superficie permeabile crescerà dagli attuali 30 metri quadrati a 107, pari a un incremento del 256 per cento. L’area complessiva interessata dai lavori, pari a circa 5.800 metri quadrati, sarà suddivisa quasi in maniera equilibrata tra carreggiata e aree di sosta, che occuperanno circa 2.900 metri quadrati, e spazi pedonali, estesi per circa 2.800 metri quadrati. Questi ultimi registreranno un incremento del 59 per cento rispetto alla situazione precedente, confermando la forte attenzione del progetto alla mobilità pedonale e alla vivibilità della zona. L’avvio del cantiere è previsto nel prossimo mese di giugno e i lavori proseguiranno per tutta la stagione estiva. “L’intervento è il frutto di una articolata programmazione di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi che raccoglie tutte le segnalazioni pervenute da consiglieri comunali e Commissioni Consiliari, pressocché unanimemente concordi nel ritenere Via Borrelli tra le strade più insidiose e con maggior discomfort, sia per pedoni sia per il transito veicolare. Continuano le attenzioni dell’Amministrazione Comunale nel riqualificare lo spazio pubblico con attenzione e sensibilità nel favorire migliori condizioni di fruizione e vivibilità”, dichiarano la sindaca Episcopo e l’assessore Galasso.

L’intervento comporterà la rimozione dei 30 alberi esistenti, che saranno sostituiti da 74 nuove piantumazioni curate dall’assessorato all’Ambiente nella prossima stagione autunnale, considerata più favorevole dal punto di vista climatico. Previsto inoltre il rifacimento dell’impianto di pubblica illuminazione, con il passaggio dagli attuali 11 pali centrali a doppio braccio a 15 pali laterali monobraccio.

Il progetto prevede anche l’eliminazione delle barriere architettoniche attraverso la realizzazione di dieci nuovi attraversamenti pedonali e ventiquattro nuove rampe, comprese quelle a servizio di tre posti auto riservati alle persone con disabilità. Sarà inoltre creato uno spazio dedicato al carico e scarico merci collocato in posizione centrale lungo l’arteria, che si sviluppa per circa 300 metri.



Pubblicato il 23 Maggio 2026