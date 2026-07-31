Via Borrelli, al via la riqualificazione dell’intera arteria

Cento giorni di lavori per ridisegnare una delle principali arterie della zona nord di Foggia. Da lunedì 3 agosto prenderà il via il cantiere di riqualificazione di via Borrelli, inserito nell’Accordo quadro per la manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi della Zona A, con un intervento che interesserà l’intera carreggiata e i marciapiedi per una superficie complessiva di oltre 5.800 metri quadrati.

Per consentire l’esecuzione delle opere sarà vietata la sosta lungo tutta la strada e verrà chiusa al traffico la corsia con direzione da via Vittime Civili verso via Giuseppe Fania, mentre resterà percorribile il senso opposto. Saranno garantiti gli accessi alle proprietà private e le aree di carico e scarico a servizio delle attività commerciali. L’intervento non riguarderà soltanto il rifacimento dell’asfalto. Il progetto prevede la ricostruzione dei tratti di marciapiede oggi deteriorati, la realizzazione di 24 rampe per l’abbattimento delle barriere architettoniche, dieci nuovi attraversamenti pedonali e la completa riqualificazione degli spazi destinati alla mobilità pedonale, con l’obiettivo di rendere più sicuri gli accessi alle abitazioni, alle attività commerciali, agli impianti sportivi, alle scuole e ai servizi presenti lungo l’arteria.

Una parte significativa delle opere servirà anche a risolvere i problemi provocati nel tempo dalle radici dei pini, che hanno deformato pavimentazioni e marciapiedi creando situazioni di pericolo. Il progetto prevede inoltre un consistente intervento sul verde urbano. In autunno, compatibilmente con le condizioni climatiche, saranno piantati 74 alberi contro i 30 attualmente presenti, mentre le superfici permeabili passeranno da 30 a 107 metri quadrati. Cambierà anche l’organizzazione della sosta. I posti auto saliranno da 42 a 56, resteranno quattro stalli riservati alle persone con disabilità e sarà ricavata un’area dedicata alle operazioni di carico e scarico. Previsto anche il potenziamento dell’illuminazione pubblica, con l’installazione di 15 pali, rispetto agli 11 esistenti, distribuiti su entrambi i lati della strada per migliorare la visibilità della carreggiata e dei percorsi pedonali. Il nuovo assetto privilegerà gli spostamenti a piedi. Le superfici destinate ai pedoni aumenteranno dagli attuali 1.770 a oltre 2.800 metri quadrati, mentre quelle dedicate alla circolazione veicolare saranno ridotte da circa 4.000 a 2.900 metri quadrati, mantenendo però una maggiore disponibilità di parcheggi. La sezione stradale riprenderà quella già adottata su viale Colombo, con due corsie di marcia, una per senso di percorrenza, parcheggi longitudinali su entrambi i lati e marciapiedi alberati.

I lavori avranno una durata prevista di circa cento giorni, ma le porzioni completate saranno riaperte progressivamente alla circolazione senza attendere la conclusione dell’intero intervento.

«La riqualificazione di Via Borrelli rappresenta un ulteriore tassello del percorso di trasformazione che questa Amministrazione sta portando avanti con determinazione. Ogni cantiere è parte di una strategia che mette al centro la sicurezza, l’accessibilità, il verde urbano e il diritto dei cittadini a vivere luoghi decorosi, inclusivi e sostenibili. Rigenerare significa restituire valore ai quartieri, migliorare la qualità della vita e costruire una città più moderna e più giusta» spiega la sindaca Maria Aida Episcopo.

«Via Borrelli non sarà semplicemente una strada rifatta, ma uno spazio urbano completamente ripensato secondo i più moderni criteri della progettazione della città pubblica. Più alberi, più percorsi pedonali, maggiore accessibilità, migliore illuminazione, incremento della permeabilità del suolo e una più razionale organizzazione della mobilità costituiscono gli elementi qualificanti di un intervento che interpreta pienamente il concetto contemporaneo di rigenerazione urbana. È questo il modello che stiamo progressivamente estendendo all’intera città: superare la logica della manutenzione emergenziale e investire in opere capaci di produrre benefici duraturi, migliorando sicurezza, vivibilità e qualità ambientale dei nostri quartieri» aggiunge l’Assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Galasso



Pubblicato il 31 Luglio 2026