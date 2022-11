La Delegazione FAI di Foggia, in collaborazione con il Lions Club Foggia Arpi, ha organizzato un convegno dal titolo “Via Arpi, tra storia e valorizzazione”, in programma venerdì 11 novembre, alle ore 16.30, nell’Auditorium della Biblioteca “la Magna Capitana”.Il tema di “Via Arpi, strada della cultura” era un sogno ed un progetto cui Maria Teresa d’Ippolito, compianta prima capodelegazione di FAI Foggia, dedicò tempo e idee e che oggi ritorna ad essere oggetto di approfondimento.I relatori coinvolti illustreranno le caratteristiche storico-artistiche della strada (Concetta Fuiano Iafelice) e indicheranno interventi migliorativi per la sua fruizione (Gianfranco Piemontese e Valeria Procaccini).Introdurrà i lavori il presidente del FAI Puglia, Saverio Russo, mentre saranno il presidente del Lions Club Foggia Arpi Pierluigi Pinto, la capodelegazione FAI Foggia Gloria Fazia, il commissario straordinario al Comune di Foggia Rachele Grandolfo e Maria Concetta di Micco in rappresentanza della Soprintendenza a porgere indirizzi di saluto.Per l’occasione la Biblioteca la Magna Capitana metterà in esposizione un interessante approfondimento bibliografico su via Arpi con i libri e i documenti del proprio Fondo Locale.

Condividi sui Social!