Via alla stagione concertistica dal 21 maggio

Riprende a San Severo la stagione concertistica dell’Associazione “Amici della Musica”, presieduta da Gabriella Orlando, dopo la pausa forzata causa Covid. Diciotto gli appuntamenti nel cartellone del sodalizio culturale guidato dalla prof.ssa Gabriella Orlando. È un programma ampio e diversificato, ricco di eventi e spettacoli di ogni genere quello che accompagnerà gli appassionati di musica e teatro che con la zona gialla potranno finalmente godere degli appuntamenti dell’associazione. «Teatro, lirica, musica classica, sinfonica, d’autore, giovani talenti: c’è di tutto nella locandina approntata per la rassegna musicale. Una stagione importantissima per la nostra Associazione che riprende dopo tanti mesi la propria attività», commenta la presidente Orlando.

Il primo concerto si terrà venerdì 21 maggio 2021, nella Chiesa Cattedrale con lo spettacolo “La donna vestita di sole”. Ad esibirsi l’Ensamble Modus Baroque: Libera Granatiero (soprano), Antonio Mura e Antonio Carretta alle trombe. Il 28 maggio al Cinema Cicolella ci sarà invece l’omaggio al Maestro Ennio Morricone con l’Orchestra del Teatro Festival “Traetta” diretta da Vito Clemente.

Domenica 6 giugno Paolo e Aurelio Pollice (duo pianistico a 4 mani) suoneranno, presso l’Auditorium della Chiesa Divina Provvidenza, le sinfonie di Giuseppe Verdi. Giovedì 17 giugno sarà la volta di Mirella Foschi che interpreterà le canzoni degli anni 50 in chiave jazz. Venerdì 25 giugno con lo spettacolo “Luna Caprese”, Gianni Conte, voce solista dell’Orchestra Italiana di Renzo Arbore, interpreterà canzoni napoletane e melodie d’amore accompagnato da Maria Sbeglia al pianoforte.

Due gli appuntamenti a luglio. Il 2 con il Trio Felix e lo spettacolo “Divagazioni” e venerdì 9 con le più belle colonne sonore del cinema proposte dal Piccolo Ensemble Musikè. Domenica 5 settembre l’Apulian Brass Ensemble proporrà un concerto tipico delle grandi jazz band. A dirigere gli ottoni, supportati da batteria e contrabbasso, il maestro Antonio Falcone.Domenica 12 settembre l’Associazione ospiterà la giovane e talentuosa pianista ucraina Maria Narodytska; il 26 invece sono attesi “3 solisti all’opera” con Sacha De Ritis, Alessandro D’Antonio e Michela D’Amicis.Ad ottobre grande attesa per la musica d’autore con Fabio Concato & Paolo di Sabatino Trio. Appuntamenti da non perdere anche l’”Invito alla danza” con il pianista Giuseppe Albanese (17 ottobre) e Oblivion Tango con l’Omaggio ad Astor Piazzolla (data da definire).

Ospiti a novembre saranno Alessandro Perpich al violino e la presidente Gabriella Orlando al pianoforte (data da definire), l’Orchestra dei Suoni del Sud con il Rigoletto di Verdi, Klaviol Trio con le loro “Contaminazioni” e la Compagnia Balletto del Sud con le pagine più belle del balletto classico. A concludere la stagione la soprano Chiara Giudice e Giuseppe Pelli, al pianoforte, che porteranno in scena un recital lirico.

«Siamo particolarmente felici– ha sottolineato Gabriella Orlando – di poter ripartire con le attività culturali in presenza, sia pur con le cautele imposte dalle disposizioni per il contenimento del virus. Siamo pronti ad accogliere nuovamente il pubblico garantendo condizioni di assoluta sicurezza». Gli eventi sono organizzati in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Regione Puglia – Assessorato dall’Industria Turistica e Culturale, la Città di San Severo – Assessorato alla Cultura, Resonance – Ritorni e sonorità fra arte, natura, cultura ed emozioni. Durante l’evento, verranno seguiti tutti gli adempimenti e le misure anticontagio in ottemperanza alle norme e disposizioni vigenti per legge volte al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.Le date e i concerti potranno subire variazioni in considerazione della situazione pandemica e delle restrizioni di legge. Orari ancora da definire.

Condividi sui Social!