Vettori, ritorno amaro: Marvin battuto da Dolidze a Las Vegas

(Adnkronos) – Ritorno amaro per Marvin Vettori. Il fighter italiano viene sconfitto dal georgiano Roman Dolidze, per decisione unanime, al Apex Center di Las Vegas. Dopo quasi due anni di assenza per infortunio, Vettori è tornato sull'ottagono in un match ufficiale di MMA ma non è riuscito a mettere a segno colpi incisivi, lasciando l'iniziativa al rivale, e calando soprattutto sul finale. Per la prima volta in carriera Marvin raccoglie due sconfitte consecutive e rischia di scivolare nel ranking del pesi medi Ufc. L'italiano al momento si trova all'ottavo posto, una posizione che è riuscito a difendere anche durante il lungo stop causato dall'infortunio alla spalla destra che ha interessato anche i muscoli del bicipite. Dopo un'operazione chirurgica e un lento processo di recupero e allenamento, Vettori è tornato a combattere ma senza mostrare la forma migliore e confermando che il percorso per tornare al top è ancora lungo. Vettori aveva già affrontato Dolidze nel 2023 in un match disputatosi a Londra e vinto, per verdetto unanime, proprio dall'italiano. "Pensavo che avrei combattuto contro Kopylov, invece è Dolidze", aveva detto alla il fighter presentando l'incontro, "ma era tanta la voglia di tornare che non mi interessava contro chi". L’ultima apparizione di Vettori sull’ottagono era stata sempre nel 2023, quando aveva subito una dura sconfitta dall’allora numero 4 dei ranking Jared Cannonier. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Marzo 2025