Veterinario gratis per chi adotta dai canili… e tutto il resto?

“Finalmente è legge la nostra proposta per incentivare le adozioni degli amici a quattro zampe dai canili rifugio e dalle oasi feline della Regione, garantendo la corresponsione di rimborsi delle spese veterinarie e alimentari sostenute per prendersi cura dell’animale”, gonfiano il petto soddisfatti i consiglieri di Forza Italia Nino Marmo, Giandiego Gatta, Domenico Damascelli e Francesca Franzoso. “E’ una proposta di sensibilità – hanno spiegato ancora- per promuovere concretamente l’adozione dai canili. Quello che non è possibile, però, è constatare che la Giunta Emiliano voglia la botte piena e la moglie ubriaca: da un lato, si moltiplicano gli impegni, dall’altro nulla si fa per sostenere i Comuni che dovranno vedersela da soli. Infatti, nella norma finanziaria si parla di mero “indirizzo politico” riguardo all’impegno economico della Regione, sottraendola quindi all’obbligo di contribuire. Gli enti locali sono già in profonda sofferenza e non prevedere delle forme di partecipazione della Regione significa due cose: la prima, affossare la già critica situazione dei Comuni; la seconda, non avere reale intenzione di attuare il provvedimento. Per questo, ahinoi, siamo costretti ad affermare che per Emiliano la legge sia uno slogan per strizzare l’occhio a qualcuno, ma certamente non per contrastare il fenomeno del randagismo”. In discesa, dunque, la strada che ha portato all’approvazione della nuova legge sul randagismo, in Puglia? IN effetti fino all’estate passata erano oltre un centinaio le associazioni animaliste, la maggior parte aderenti al Progetto CAAP (Coordinamento Associazioni Animaliste Pugliesi), impegnate a contestare gli emendamenti approvati in III Commissione, tra cui quello relativo al “riconoscimento ufficiale” delle convenzioni pubbliche per il ricovero degli animali nelle strutture dei privati, quelli che con l’escamotage dello stato di necessità e “dell’urgenza d’opera” avrebbero permesso di superare il limite di duecento unità e di costruire canili rifugi, anche “attiguamente in serie”. Contestato anche l’emendamento che permetteva il trasferimento dei cani fuori Dipartimento ASL e fuori regione. In Puglia si spendono oltre 20 milioni di euro, denaro pubblico, per il mantenimento degli animali nei canili (privati in maggioranza), pochissime risorse invece sono destinate alla prevenzione, motivo per cui il fenomeno randagismo non tende a diminuire. Occorrerebbero piani di sterilizzazione degli animali randagi e incentivi per la sterilizzazione degli animali di proprietà, maggiori controlli per il rispetto delle norme, maggiore informazione ed educazione della cittadinanza e negli istituti scolastici e idonea formazione degli Organi preposti al controllo. Ma occorre anche incentivare la costruzione e il risanamento dei canili sanitari, in quanto sono pochissimi i Comuni dotati di questo fondamentale presidio per la profilassi sanitaria e preventiva, mentre sono troppe le strutture di proprietà privata nate come pensioni e riconvertite dallo “stato di emergenza” in canili (spesso lager) per il ricovero degli animali randagi, tramite convenzioni pubbliche anche economicamente molto consistenti. Inutile dire che questa situazione ha creato un “business” che ha attirato come mosche sul miele società private che gestiscono i canili per conto dei comuni, eliminando di fatto la prevenzione del randagismo.

