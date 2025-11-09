Attualità

Vessicchio, Vecchioni: “A Sanremo la prima persona che ho abbracciato sei stato tu”

(Adnkronos) – Commosso ricordo di Roberto Vecchioni per Peppe Vessicchio. Nel 2011 il cantautore per dirigere la sua 'Chiamami ancora amore' al Festival di Sanremo, che poi vinse quell'edizione, chiamò il direttore d'orchestra, che aveva già trionfato l'anno prima con Valerio Scanu. Prima a 'In altre parole', la trasmissione su La7 condotta da Massimo Gramellini, poi sui propri profili social, Vecchioni ha ricordato con affetto l'amico scomparso. "E chi se lo dimentica più quel Sanremo? Quella canzone, l'abbraccio… la prima persona che ho abbracciato sei stato tu. Ti stringevi così forte che mi eri entrato nel costato, e piangevo non solo di gioia ma anche di dolore – ricorda Vecchioni – È come se fosse sparita la musica, la nostra musica, con la tua risata da napoletano vero e geniale. Ti ricorderò così, con la bacchetta alzata a dipingere il cielo". 
Pubblicato il 9 Novembre 2025

