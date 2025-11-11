Attualità

Vessicchio, la figlia Alessia: “Devastata, la sera prima mi disse ‘stai serena che torno a casa’”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Alessia Vessicchio, figlia del Maestro Peppe Vessicchio, ha condiviso il suo dolore per la morte del padre ai microfoni de 'La volta buona'.  "In questo momento credo che, a nome della mia famiglia, è giusto che ringraziamo, perché c’è stato un affetto… sono tutti sconvolti come noi, sono tutti assolutamente increduli. Posso dire che sono fortunata perché l’ho avuto? Tutte queste frasi fatte, io vi chiedo scusa, non le riesco a dire. Io, in questo momento, sono devastata. Lo trovo profondamente terribile quello che è successo", ha detto.  La notte prima di morire, Vessicchio ha promesso alla figlia che sarebbe tornato a casa il giorno dopo: "Eravamo assolutamente impreparati, perché non si muore a 69 anni quando la sera prima dici: ‘Stai serena che torno a casa’. Quindi io vi chiedo scusa e posso solo dirvi grazie, ma davvero di cuore, a tutti. A tutti quelli che gli hanno sempre voluto bene. Grazie". 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 11 Novembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Estate di San Martino con l’alta pressione africana, temperature di 10 gradi oltre la media

10 minuti fa

India, attentato Forte Rosso: identificato uomo alla guida dell’autobomba, 13 i morti

48 minuti fa

In fiamme edificio abbandonato a Tor Sapienza, dentro persone che lo occupavano

1 ora fa

Usa, ok Senato a legge per fine shutdown: ora tocca alla Camera

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio