Vespa Primavera e Sprint S 2026: arrivano le nuove versioni

(Adnkronos) – Le nuove Vespa Primavera e Sprint S 2026 rappresentano un aggiornamento mirato, più sostanziale di quanto possa sembrare a prima vista. Piaggio interviene infatti su aspetti chiave come sicurezza e fruibilità quotidiana, senza snaturare l’identità di due modelli simbolo della mobilità urbana. Il cambiamento più significativo riguarda l’impianto frenante: sulle versioni 125 e 150 debutta il freno a disco posteriore, una novità assoluta per le “small body” che migliora il controllo e rende la guida più sicura, soprattutto nel traffico cittadino. Sul fronte tecnologico, l’introduzione del sistema keyless segna un passo avanti concreto. L’avviamento senza chiave semplifica ogni utilizzo, mentre la funzione di riconoscimento a distanza aiuta a individuare il veicolo anche nei contesti più affollati. Nuovo anche il cruscotto, ora completamente digitale. Il display Full LCD integra le principali informazioni di viaggio e, grazie alla connettività, consente di gestire chiamate, musica e navigazione direttamente dal manubrio. L’aggiornamento coinvolge anche il design, con interventi mirati ma efficaci. I nuovi cerchi da 12 pollici introducono un’estetica più dinamica, mentre la Sprint S rafforza il suo carattere sportivo con dettagli dedicati. Piccole modifiche su sella e finiture contribuiscono a migliorare la percezione qualitativa complessiva. Resta ampia la scelta di motorizzazioni: accanto alle versioni termiche 50, 125 e 150 cc, continuano a essere disponibili le varianti elettriche, alcune con batterie estraibili, soluzione pratica per chi vive la città ogni giorno. Nel complesso, le nuove Vespa non rivoluzionano, ma evolvono con coerenza. Un aggiornamento che punta a rendere ancora più attuale un’icona, adattandola alle esigenze reali della mobilità contemporanea.

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Pubblicato il 23 Marzo 2026