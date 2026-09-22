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Vespa in onda con fasciatura al braccio e volto tumefatto: “Ho fatto una rovinosa caduta”

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(Adnkronos) – Volto tumefatto e braccio fasciato, ma Bruno Vespa va in onda lo stesso. Il giornalista si è presentato negli studi Rai per le registrazioni di 'Cinque Minuti' e 'Porta a Porta' con una vistosa fasciatura al braccio e i segni della caduta sul volto.  Ospite di questa sera è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Ho fatto una rovinosa caduta", racconta Vespa. La stessa premier, prima dell'inizio della puntata, aveva provato a convincerlo a rinviare l'ospitata: "Avevo proposto il rinvio, non lo volevo costringere". Alla fine, però, la registrazione si è svolta regolarmente.  
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 22 Settembre 2026

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