Vespa celebra 80 anni di stile e libertà con l’evento più grande della sua storia

(Adnkronos) – Dal 25 al 28 giugno 2026, Roma si prepara a diventare il cuore pulsante di un tributo globale alla Vespa, l’icona senza tempo che ha attraversato decenni, mode e confini. Ottant’anni dopo il primo modello, il celebre scooter torna protagonista con una celebrazione epocale, pronta ad accogliere migliaia di appassionati da ogni parte del mondo. L’appuntamento nella Capitale non è casuale: la città eterna incarna perfettamente lo spirito della Vespa, simbolo di eleganza, bellezza e libertà. Con la sua storia millenaria e l’intramontabile immaginario della dolce vita, Roma diventerà per quattro giorni il palcoscenico naturale della passione Vespista. Non solo raduni e sfilate: l’evento promette un’esperienza immersiva fatta di incontri, spettacoli, racconti e memorie condivise. Per Vespa, non si tratta solo di festeggiare un anniversario, ma di riscoprire un patrimonio culturale che unisce generazioni diverse sotto il segno della leggerezza e dell’ingegno italiano. Dal 1946 a oggi, la Vespa ha viaggiato ovunque, portando con sé uno stile di vita e un’estetica inconfondibile. Ha attraversato epoche, ha segnato tendenze giovanili e musicali, ed è diventata un riferimento culturale in ogni continente. A Roma, tutto questo prenderà vita in una celebrazione che andrà oltre il semplice entusiasmo per un mezzo a due ruote: sarà un inno collettivo a ciò che rappresenta da sempre. I dettagli del programma ufficiale verranno comunicati nell’autunno 2025, ma l’attesa è già iniziata per un evento che si preannuncia memorabile, aperto a tutti coloro che vedono nella Vespa non solo un mezzo di trasporto, ma uno stile di vita. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Luglio 2025