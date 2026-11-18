(Adnkronos) – Un abbraccio, i due inni e la pattuglia acrobatica. Come a settembre alla Joint Base Andrews, in Maryland. Ma in terra cinese. Xi Jinping ha accolto Donald Trump all’arrivo del tycoon all’aeroporto internazionale di Shenzhen-Bao’an. Tappeto rosso per il presidente degli Stati Uniti in Cina per partecipare al summit Apec, al bilaterale con il leader cinese e all’atteso trilaterale con Xi e il presidente russo Vladimir Putin. I media americani sottolineano come nella Repubblica popolare, in cui il rispetto del protocollo è tutto, il fatto che Xi sia andato ad accogliere Trump in aeroporto evidenzi l’importanza che il Dragone attribuisce alle relazioni con gli Usa. Ma c’è di più.

L’accoglienza riservata da Xi, 73 anni con un inedito terzo mandato da leader, a Trump, 80 anni, è “storica” per il South China Morning Post, che sottolinea come quella del tycoon non sia una visita di Stato e accende i riflettori sul breve abbraccio sulla pista. Secondo il giornale bisogna tornare indietro al 1959 per trovare un altro episodio in cui un leader cinese si è recato in aeroporto ad accogliere un capo di Stato in visita. Nel 1959, ricorda il Scmp, Mao Zedong lo fece per Nikita Krusciov. Ieri sera, quando in Cina erano da poco passate le 2 di notte, all’arrivo a Shenzhen Putin, 74 anni, ha trovato ad accoglierlo Cai Qi, componente del Comitato permanente dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, numero cinque nella gerarchia del Partito-Stato.

E ancora. Secondo il South China Morning Post ad accogliere Trump in aeroporto c’erano tanti giovani cinesi con mazzi di fiori e bandiere, “quasi il doppio” rispetto ai giovani mobilitati per il saluto alla maggior parte degli altri capi di Stato presenti al summit dell’Apec, e c’era anche la banda militare, assente invece per molti degli altri ospiti.

Il 16 novembre del 2009 all’aeroporto internazionale della capitale cinese c’era sempre Xi – ma in qualità di vicepresidente – ad attendere Barack Obama che avrebbe poi incontrato Hu Jintao. A settembre Trump era con la first lady Melania alla Joint Base Andrews, in Maryland, all’arrivo di Xi (e consorte) per la sua prima visita negli Stati Uniti dal 2015. Quando Trump si era recato a Pechino a maggio, ad attenderlo in aeroporto c’era il vicepresidente Han Zheng.

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Pubblicato il 18 Novembre 2026