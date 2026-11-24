(Adnkronos) – Prima le scintille in pista, poi le accuse davanti alle telecamere e infine gli attacchi personali. Tra Max Verstappen e George Russell la rivalità ha ormai assunto contorni che vanno ben oltre la semplice competizione sportiva. Una storia fatta di episodi, polemiche e dichiarazioni al veleno che continua ad arricchirsi di nuovi capitoli. E se inizialmente sembrava trattarsi soltanto di normali screzi tra piloti particolarmente competitivi, con il passare del tempo la situazione è diventata decisamente più personale.

Per trovare uno dei primi episodi significativi bisogna tornare al 2022, quando durante la Sprint del Gran Premio dell’Azerbaijan Verstappen e Russell entrarono in contatto. L’episodio provocò alcuni danni alla Red Bull dell’olandese, che non nascose affatto il proprio disappunto nei confronti del britannico. Una volta terminata la gara, i due si confrontarono in un acceso scambio di battute. Verstappen arrivò a definire il rivale ‘Principessa George’ e ‘testa di…’, mentre Russell giudicò il comportamento dell’olandese piuttosto infantile.

Un altro capitolo della rivalità andò in scena nel 2023, ancora una volta in Azerbaijan. Durante la Sprint, Russell provò ad attaccare Verstappen nelle prime curve e i due finirono nuovamente per toccarsi. Il contatto provocò un danno evidente alla fiancata della Red Bull, con l’olandese costretto a fare i conti con un buco sulla propria monoposto. Al termine della gara, Verstappen raggiunse Russell per chiedere spiegazioni, aspettandosi probabilmente un confronto più disteso. Le cose, però, andarono diversamente. “Non capisco perché devi prenderti così tanti rischi al primo giro”, spiegò l’olandese, lamentandosi della manovra del britannico e del fatto che quest’ultimo avesse giustificato il contatto parlando di un bloccaggio delle ruote. Russell, dal canto suo, non mostrò alcuna intenzione di fare un passo indietro: “Sono qui per lottare e vincere, non devo lasciarlo passare soltanto perché è Max Verstappen su una Red Bull”.

Dopo un periodo senza particolari episodi, la rivalità esplose nuovamente nel finale della stagione 2024, in occasione del Gran Premio del Qatar. Questa volta, però, non fu soltanto un contatto in pista ad alimentare la discussione. Durante le qualifiche, Verstappen venne convocato dai commissari per aver proceduto troppo lentamente nel corso di un giro di preparazione, ostacolando Russell. Entrambi furono ascoltati e, al termine dell’investigazione, il pilota Red Bull ricevette una penalità di una posizione in griglia, perdendo così la pole position proprio a favore del britannico. Una decisione che l’olandese non digerì affatto. L’olandese era convinto che Russell avesse esagerato durante il confronto con i commissari, cercando deliberatamente di ottenere una penalità nei suoi confronti. La tensione proseguì anche dopo l’udienza, con un confronto piuttosto acceso tra i due. Russell raccontò successivamente che Verstappen lo avrebbe minacciato di provocare intenzionalmente un incidente, mandandolo contro il muro. Un’accusa che il quattro volte campione del mondo respinse. Ma la vera stoccata arrivò dopo la gara, vinta proprio da Verstappen davanti a Charles Leclerc. Interpellato sulla vicenda, non utilizzò mezzi termini: “Non ho mai visto qualcuno cercare di fregare un altro in maniera così pesante. Per me ha perso tutto il mio rispetto”.

Se il Qatar aveva fatto esplodere la situazione, il Gran Premio di Abu Dhabi rappresentò il punto più alto dello scontro verbale tra i due. Russell decise di rispondere pubblicamente alle accuse di Verstappen, sostenendo di non avere alcuna intenzione di accettare attacchi personali da parte dell’olandese. “Ha superato il limite e non ho intenzione di accettarlo. Qualcuno deve prendere posizione contro una persona che pensa di essere al di sopra della legge”, dichiarò il pilota Mercedes. Poi arrivò l’accusa più pesante: Russell definì Verstappen un bullo, sostenendo che per troppo tempo gli altri piloti avessero lasciato correre determinati comportamenti senza prendere posizione. “Conosco Max da 12 anni e l’ho sempre rispettato, ma adesso ho perso il rispetto per lui. In pista ci stiamo tutti giocando qualcosa, ma non deve mai diventare una questione personale”. La risposta di Verstappen non tardò ad arrivare. L’olandese definì Russell un ‘perdente’ e un ‘traditore’, accusandolo di raccontare bugie e di comportarsi in maniera diversa davanti alle telecamere rispetto a quando si trovava lontano dai riflettori. La tensione arrivò persino alla tradizionale cena di fine stagione dei piloti. In quell’occasione, Russell evitò di sedersi accanto a Verstappen, scegliendo invece un posto vicino al compagno di squadra Lewis Hamilton.

Dopo le pesanti dichiarazioni di fine 2024, sembrava che i due avessero deciso di mettere da parte le rispettive divergenze e concentrarsi esclusivamente sulle gare. Ma il Gran Premio di Spagna del 2025 dimostrò che la situazione era tutt’altro che risolta. A Barcellona, durante le fasi finali della corsa, Verstappen si ritrovò a lottare con Russell per la quarta posizione. Dopo una prima fase di contatto, l’olandese fu costretto a percorrere la via di fuga e il muretto Red Bull gli chiese di restituire la posizione al rivale. La situazione degenerò poco dopo, quando Verstappen entrò nuovamente in contatto con la Mercedes del britannico. “Mi è appena venuto addosso”, commentò Russell via radio. I commissari decisero di sanzionare il pilota Red Bull con dieci secondi di penalità, facendolo precipitare fino alla decima posizione finale, mentre Russell riuscì a conservare il quarto posto. Nel dopo gara, il britannico non risparmiò una nuova frecciata: “Questo è il modo in cui Max corre. Non so cosa stesse pensando, ma alla fine ha danneggiato soprattutto se stesso e la sua squadra”. Verstappen, invece, preferì non alimentare ulteriormente la polemica nell’immediato. Il giorno successivo, però, riconobbe pubblicamente il proprio errore attraverso un messaggio sui social, ammettendo che la manovra nei confronti di Russell non fosse stata corretta e che non sarebbe dovuta accadere. Una presa di responsabilità che sorprese lo stesso britannico, il quale dichiarò di non avere particolari problemi con il rivale e di considerare chiusa la questione.

L’ultimo episodio della lunga rivalità è arrivato al Gran Premio di Las Vegas del 2026. Già durante le terze libere, Verstappen aveva mostrato il dito medio a Russell nel corso di un tentativo di sorpasso. Un gesto finito sotto investigazione e conclusosi con un semplice warning. Una decisione che non aveva soddisfatto il britannico, tornato a criticare apertamente il comportamento dell’olandese dopo le prove libere. “Lui fa sempre quello che vuole e forse un giorno qualcuno dovrà impedirglielo. Non accetterò che qualcuno mi freghi così e giri come se fosse più grande e migliore di tutti gli altri”. La tensione è poi proseguita in gara. Nel tentativo di attaccare il compagno di squadra Kimi Antonelli, il pilota Mercedes ha commesso un errore in frenata, finendo contro le barriere e vedendo terminare anticipatamente il proprio Gran Premio. Un episodio che non è passato inosservato a Verstappen, che via radio si è lasciato andare a una risata ironica, accompagnata da un eloquente “Haha, bravo!”. Ma la vera stoccata è arrivata nel dopo gara. Interpellato sulle dichiarazioni del rivale e sull’incidente, Max ha commentato senza troppi giri di parole: “Lui parla molto fuori dalla pista e, onestamente, per me non è un problema. È talmente al di sotto del mio livello che non ha senso provare a discutere di queste cose. Poi la frase destinata a far discutere: “Oggi il karma ha fatto il suo lavoro”. L’olandese ha infine raccontato di aver trovato particolarmente divertente vedere quanto stava accadendo alle sue spalle, aggiungendo che la vittoria finale aveva reso la sua giornata ancora più completa.

Dall’Azerbaijan al Qatar, passando per Barcellona e Las Vegas, quella tra Verstappen e Russell è diventata molto più di una semplice rivalità sportiva. I due non hanno mai nascosto le rispettive divergenze e, soprattutto negli ultimi anni, ogni episodio in pista sembra trasformarsi in un nuovo motivo di discussione. Se nel 2025 sembrava esserci stato un tentativo di distensione, le scintille di Las Vegas hanno dimostrato che la pace è tutt’altro che definitiva, il rischio è che il prossimo capitolo di questa storia sia già dietro l’angolo.

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Pubblicato il 24 Novembre 2026