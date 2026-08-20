Verstappen rinnova con la Red Bull fino al 2030: “Ora voglio tornare al vertice”

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Max Verstappen rinnova fino al 2030 il suo contratto con la Red Bull. A dare l'annuncio ufficiale il team di Milton Keynes. "Oracle Red Bull Racing è immensamente orgogliosa di confermare che Max Verstappen continuerà a far parte del Team fino alla fine della stagione di Formula 1 del 2030, prolungando una delle collaborazioni di maggior successo e più significative nella storia della F1. Il quattro volte campione del mondo rimarrà al centro di Oracle Red Bull Racing mentre il Team intraprende il prossimo capitolo del suo percorso. Da quando è entrato a far parte del Red Bull Junior Program nel 2014 e ha debuttato con il Team nel 2016 con una vittoria al suo primo Gran Premio, Max è diventato molto più di un semplice pilota. È una parte fondamentale della storia, dell'identità e del successo di Oracle Red Bull Racing. Insieme, Max e il Team hanno conquistato quattro Campionati del Mondo Piloti, due Campionati del Mondo Costruttori e 71 vittorie nei Gran Premi, creando alcuni dei momenti più memorabili dell'era moderna della F1. Mentre si preparano ad affrontare insieme le stagioni dalla 12 alla 15, questo impegno va oltre la semplice continuazione di un'alleanza già straordinaria. È una potente dichiarazione di fiducia e ambizione reciproche, nonché una decisione condivisa di plasmare insieme il futuro".

"Sono davvero contento del rinnovo del contratto -ha detto Verstappen-. Abbiamo le persone migliori e sono entusiasta di continuare a lavorare insieme a tutti per tornare al vertice. Questo rimane l'obiettivo finale per cui tutti noi abbiamo lavorato e che continueremo a perseguire. Voglio ringraziare Red Bull, Laurent e tutti in Oracle Red Bull Racing per la fiducia che mi hanno accordato. L'ho sempre detto: il Team è come una seconda famiglia per me e mi sento davvero a casa. Sono arrivato in Team sperando di poter vincere delle gare. Quello che abbiamo poi realizzato insieme è stato semplicemente meraviglioso e abbiamo condiviso molti momenti incredibili e vinto quattro Campionati del Mondo.

Continuare questo percorso con lo stesso Team con cui ho trascorso tutta la mia carriera è davvero speciale e qualcosa che ho sempre desiderato fare. Lavorare con Laurent da oltre un anno è stato fantastico, vedo una visione chiara che ha per il Team. Tutti a Milton Keynes credono in quello che stiamo costruendo e non vedo l'ora di affrontare il prossimo capitolo, lottando per altre vittorie e competendo per i campionati mentre continuare a plasmare il futuro di questa squadra. Annunciare tutto questo durante l'ultimo Gran Premio a Zandvoort è un momento fantastico anche per me. Spero che riusciremo a regalare ai tifosi un saluto speciale per l'ultima gara".

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Pubblicato il 20 Agosto 2026