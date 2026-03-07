Verstappen, incidente nelle qualifiche Gp Australia: “Non mi sto divertendo”

(Adnkronos) –

Max Verstappen choc in Australia. Oggi, sabato 7 marzo, il pilota olandese della Red Bull è finito a muro durante le qualifiche del Gran Premio di Melbourne, il primo della nuova stagione di Formula 1. Alla base dell'incidente del quattro volte campione del mondo un bloccaggio improvviso alle ruote posteriori, che gli ha fatto perdere completamente il controllo della macchina. Durante il Q1 infatti Verstappen ha visto la sua Red Bull girarsi in curva 1 senza poter riprendere il controllo del volante, con la vettura che si è poi schiantata con il posteriore sulle barriere, costringendolo a ritirarsi senza aver fatto segnare nemmeno un tempo nelle qualifiche del Gp Australia, che hanno visto la Mercedes di George Russell conquistare la pole position. Verstappen sarà quindi costretto a partire dalla 20esima posizione nella griglia del Gran Premio d'Australia, in programma domani: "Per le mani ho già fatto la radiografia ed è tutto ok", ha detto a caldo Verstappen dopo l'incidente, "il posteriore ha avuto un bloccaggio completo. È qualcosa di molto strano e dobbiamo capirne il motivo. Non è stato divertente, non mi sto affatto divertendo finora".

Pubblicato il 7 Marzo 2026