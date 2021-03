Verso un nuovo modello di centro storico

Comune di Vieste e Associazione Commercianti del centro storico hanno firmato un protocollo d’intesa per il rilancio del centro storico di Vieste. Un progetto ambizioso, che prevede interventi volti alla valorizzazione dell’intero borgo antico, migliorarne la vivibilità e al contempo generare un volano economico, che stimolerà l’insediamento di nuove attività imprenditoriali. Dopo una serie di incontri tra i rappresentanti dell’associazione e l’amministrazione comunale si è arrivati ad una importante intesa tra le parti.

“Il protocollo – commenta l’assessore alle attività produttive Rossella Falcone – rappresenta una grande opportunità per la riqualificazione e valorizzazione del nostro territorio a cui stiamo lavorando da tempo. Si tratta di un progetto interessante, stilato in collaborazione con i commercianti del quartiere in grado di cambiare il cuore storico di Vieste, con interventi che prevedono una riqualificazione economica, sociale e culturale che avrà ricadute positive sull’intera città. E’ un primo passo di un percorso di condivisione per qualificare una delle zone maggiormente frequentate dai turisti”.

Diversi gli obiettivi del protocollo: accrescere le capacità attrattive della zona; migliorare il servizio offerto ai consumatori ed ai turisti; creazione e diffusione di un’identità di area condivisa e riconoscibile dall’esterno, attraverso un’immagine coordinata delle vetrine, delle serrande, degli elementi di arredo, delle attrezzature per esterno e delle insegne, che contribuisca a caratterizzare l’ambito di riferimento in conformità a quanto previsto dal Piano di Arredo Urbano; promozione, congiuntamente ed in accordo, di azioni che possano contribuire alla crescita socio-economica del contesto territoriale interessato, garantendo una particolare attenzione alla preservazione del territorio; costituzione di un tavolo tecnico tra attività produttive del Centro Storico e Comune di Vieste. Inoltre, al fine di sostenere lo sviluppo del tessuto economico – produttivo della Città di Vieste, le parti convengono, altresì, di intraprendere mirate iniziative sinergiche in tema di formazione ed informazioni dirette ai cittadini, agli imprenditori ed agli studenti. Tali iniziative costituiranno oggetto di successivi accordi operativi tra le parti.

“Stiamo realizzando un progetto in grado di avviare uno dei programmi di rigenerazione urbana più importanti di sempre del quartiere che è l’emblema della storia della nostra città di Vieste – ha aggiunto il sindaco Giuseppe Nobiletti.

