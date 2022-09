Verso il potenziamento del personale delle forze di polizia

Si è riunito a Foggia il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato e presieduto dal prefetto Maurizio Valiante, dopo il ferimento di un uomo di 46 anni, a colpi di pistola, in una sparatoria avvenuta nell’affollato luna park, allestito per la festa patronale della Madonna di Siponto.

Secondo gli inquirenti, l’episodio sarebbe stato provocato da una lite per futili motivi avvenuta poco prima e sfociata nel fatto di sangue. Una vicenda che ha destato un grande allarme per il panico provocato dagli spari, momenti di terrore vissuti da una grande folla di persone tra cui anche bambini, e che ha rovinato il clima della festa patronale. ”Attivate fin da subito da parte delle forze di polizia le attività d’indagine per la ricostruzione del grave accaduto e l’individuazione dei responsabili dell’azione delittuosa, che ha generato allarme sociale e preoccupazione nella comunità cittadina e tra i tanti turisti giunti in città per la festa patronale in onore di Maria Santissima di Siponto”, ha dichiarato il sindaco di Manfredonia Gianni Rotice dopo la riunione del comitato provinciale. ‘E’ stato concordato, sin da oggi, un ulteriore e celere potenziamento di personale delle forze di polizia dell’ordine a Manfredonia – ha aggiunto il sindaco di Manfredonia – e lo svolgimento a stretto giro di un tavolo provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presso Palazzo di Città. Ho riferito nel corso della riunione che sto registrando da tempo la presenza di alcuni piccoli gruppi di individui senza scrupoli (la maggior parte esterni alla città) che stanno generando nella comunità cittadina tensioni e allarme sociale”.

Come rimarcato da Gianni Rotice, ”la comunità di Manfredonia è stata scossa nel giorno più importante ed atteso della festa patronale ad opera di persone, che si auspica possano essere il prima possibile individuate ed assicurate alla giustizia, che nulla hanno a che fare con i manfredoniani e con una città che si sta rilanciando proiettandosi verso il futuro con grandi prospettive, come dimostrato quest’estate e con gli eventi della festa patronale e l’omaggio di Nave Vespucci”. Per dare serenità alla comunità si è deciso di confermare l’organizzazione e lo svolgimento della festa.

